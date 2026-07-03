Грузинский НПЗ Black Sea Petroleum с августа прекращает переработку российской нефти

Нефтеперерабатывающий завод компании Black Sea Petroleum (BSP), работающий в порту Кулеви, с августа-сентября 2026 года полностью откажется от использования российской нефти. Как сообщает издание Metronome.ge , завод уже сейчас переориентируется на поставку сырья из Азербайджана и Казахстана.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В первом полугодии 2026 г. объем переработки нефти на предприятии превысил 650 тыс. тонн в сутки. Отказ от российского ресурса является частью стратегии интеграции с международными энергетическими рынками и соблюдения санкционных ограничений, взятых Грузией весной 2026 года.

Модернизация и новые планы BSP

Компания сейчас активно инвестирует в модернизацию производства, сотрудничая с американским технологическим гигантом Honeywell. Партнерство подразумевает внедрение автоматизированных систем управления и современного оборудования, что позволит повысить качество продукции.

Производственные планы предприятия выглядят амбициозно:

I квартал 2027 года — старт производства дорожного битума как для внутреннего потребления, так и на экспорт.

II квартал 2027 года — овладение выпуском авиационного топлива.

Геополитический контекст отказа от российского сырья

Позиция Black Sea Petroleum соответствует обязательствам грузинских властей, которые в марте 2026 года официально пообещали прекратить реэкспорт нефти из России и ограничить доступ танкеров «теневого флота» к своим портам. Эти меры позволили терминалу в Кулеви, оператором которого является азербайджанский SOCAR, избежать попадания в 20-й пакет санкций Евросоюза.

Однако выполнение этих условий находится под пристальным наблюдением Еврокомиссии. Ситуация на энергетических рынках остается напряженной, а диверсификация источников нефти является критическим фактором для стабильности нефтеперерабатывающей отрасли региона.

Читайте также: Нефтегазовые доходы россии в мае выросли на 32%