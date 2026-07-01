Главное за среду: Кабмин меняет подход к госбанкам, новая маркировка топлива и как сохранить сбережения

Кабмин меняет подход к госбанкам: что будет с Приватбанком

30 июня Кабмин принял решение об обновлении Основных (стратегических) направлений деятельности банков государственного сектора. Документ разработан Минфином с привлечением международных экспертов во исполнение обязательств Украины перед МВФ и ЕС.

E5, E10 и B7: в Украине заработала новая маркировка топлива

В Украине с 1 июля 2026 на автозаправочных станциях начнут действовать новые европейские обозначения горючего. Вместо привычных названий водители увидят маркировку E5, E10, B7 и B10, которая покажет содержание биокомпонентов в бензине и дизеле.

Курс доллара, евро, цены на нефть и золото в июле: как сохранить свои сбережения

Ключевым фактором, определяющим расписания на всех мировых рынках в июле 2026 года, будет военная обстановка на Ближнем Востоке в районе Ормузского пролива и соблюдение 60-дневного перемирия между США и Ираном. При этом рынки делают ставку на мирное разрешение конфликта, хорошо видно по ценам на нефть и золото, поведению пары евро/доллар, а также июньской реакции ЕЦБ и ФРС США.

НБУ обязал банки проверять подрядчиков, оказывающих критические услуги

Национальный банк обязал банки проверять подрядчиков и других контрагентов, оказывающих им критические услуги. Об этом говорится в постановлении, которое по данным Э П Нацбанк принял 30 июня. Проект соответствующего документа регулятор обнародовал еще 26 мая.

Цена серебра падает: что делать инвесторам, если они не успели его продать «на пике»

Последние годы принесли инвесторам в серебро множество положительных и отрицательных эмоций. После обновления исторических рекордов цена металла резко упала. Возможен ли новый рост и что делать инвесторам, оказавшимся «в минусе», разбирался «Минфин».

monobank ввел комиссию по пополнению карт через терминалы EasyPay

С 1 июля 2026 года monobank ввел комиссию за пополнение своих карточек через сеть платежных терминалов EasyPay. Теперь за пополнение карт monobank через платежные терминалы будет взиматься комиссия и в размере 5% от суммы платежа.