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30 июня 2026, 20:00 Читати українською

Главное за вторник: 3,9 млрд евро от ЕС, новые требования к ломбардам и проверка счетов за границей

Главное за вторник, 30 июня.

Главное за вторник, 30 июня.

ЕС перевел Украине еще 3,9 миллиарда евро: куда пойдут деньги

В специальный фонд Государственного бюджета Украины поступило еще 3,9 млрд евро от Европейского Союза. Средства будут направлены на финансирование приоритетных оборонных потребностей. Об этом написала премьер Юлия Свириденко.

НБУ выдвинул новые требования к ломбардам и финансовым компаниям

Национальный банк Украины обновил правила деятельности небанковских финансовых учреждений. Теперь ломбарды имеют возможность получить лицензию на ломбардную деятельность и разрешение на наличную торговлю валютой через единый пакет документов. Это существенно экономит время, но требует от учреждений выполнения дополнительных условий.

С 1 июля финансовые счета украинцев за границей будут проверяться по новым правилам

Министерство финансов обновило порядок применения Общего стандарта отчетности и надлежащей проверки информации о финансовых счетах (CRS). Стандарт учитывает развитие современной финансовой системы, в частности распространение электронных денег, цифровых валют центральных банков и финансовых инструментов, связанных с виртуальными активами.

Депозит, наследуемый, чужой кредит и арест счетов: главные банковские споры месяца

В мае потребители финансовых услуг активно делились впечатлениями о своем опыте пользования банковскими услугами — за месяц в разделе «Отзывы» появилось 260 новых сообщений. Из них зачислены и направлены на рассмотрение финучреждениям 63. Банки смогли найти решение только в 36 случаях.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован альтернативный проект Закона об инвестиционных счетах

Верховная Рада рассматривает альтернативные пути привлечения капитала на рынок ценных бумаг. Проект закона № 15314−1 предлагает существенно снизить налоговую нагрузку на доходы розничных инвесторов. Ставка НДФЛ для них может сократиться с 18% до 5%. Эти изменения касаются тех, кто вкладывает свои средства в публичные корпоративные облигации и бумаги инвестиционных фондов.

Источник: Минфин
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