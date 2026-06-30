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30 июня 2026, 15:18 Читати українською

Четвертый месяц в «минусе»: в мае мировые продажи Toyota упали на 7,2% из-за слабого спроса в Китае

В понедельник, 29 июня, корпорация Toyota сообщила, что ее мировые продажи в мае 2026 сократились на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 834 279 единиц. Падение показателей фиксируется уже четвертый месяц подряд, что связано с безжизненным спросом в Китае, пострадавшим от роста цен на бензин на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Kyodo News.

Четвертый месяц в «минусе»: в мае мировые продажи Toyota упали на 7,2% из-за слабого спроса в Китае
Фото: pixabay

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Экспорт компании из Японии в страны Ближнего Востока в отчетном месяце обвалился на 65,9% до 7323 автомобилей. Показатель демонстрирует негативную динамику третий месяц подряд, что, вероятнее всего, вызвано сбоями в логистике из-за регионального конфликта.

По данным крупнейшего в мире автопроизводителя, глобальные объемы производства компании снизились на 5,5% до 765 470 автомобилей, зафиксировав первое падение за последние три месяца.

В Toyota отметили, что продажи на внешних рынках просели на 9,6% до 715 898 единиц. В частности, из-за сохранения жестких рыночных условий продажи в Китае упали на 31,7%, составив 102 299 машин.

Продажи в Соединенных Штатах просели на 0,6% до 238 800 единиц, фактически оставшись на уровне прошлого года, несмотря на стабильно высокий спрос на гибридные автомобили. В то же время, на Ближнем Востоке зафиксирован спад продаж на 38,6% до 29 568 авто.

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продаж на внутреннем рынке

На внутреннем рынке Японии продажи выросли на 11,1% до 118 381 единицы. Спрос здесь остается высоким благодаря успешной реализации новых моделей, в частности кроссовера RAV4 и электромобиля bZ4X.

Продажи в Индии также подскочили на 15,3% до 30 227 автомобилей, чему поспособствовало снижение автомобильных налогов в стране.

Зарубежное производство Toyota сократилось на 9,4% до 514 882 автомобилей, что явилось первым годовым падением за три месяца. Объемы выпуска в Северной Америке и Европе снизились из-за меньшего количества рабочих дней, а в Китае производство упало на 23% до 98 536 машин.

При этом внутреннее производство в Японии выросло на 3,7% до 250588 единиц. Это первое увеличение объемов за последние семь месяцев, которое удалось обеспечить запуском в производство новых моделей.

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Как обстоят дела у других японских автогигантов

Общие мировые продажи восьми ведущих автопроизводителей Японии, включая Toyota, в мае сократились на 2,6% против прошлого года до 1 966 434 автомобилей.

Продажи компании Honda упали на 4,9% до 283623 единиц, что также связано со слабым спросом на китайском рынке.

Корпорация Nissan, переживающая сейчас непростые времена, зафиксировала спад продаж на 10,3% до 229 870 авто.

В то же время, компания Suzuki продемонстрировала стремительный рост — ее продажи подскочили на 23,2%, достигнув 307 918 единиц. Главными драйверами для компании стали высокий спрос в Индии (на фоне налоговых льгот) и уверенный рост на других развивающихся рынках.

Совокупное глобальное производство всех восьми японских автопроизводителей составило 1903550 автомобилей (минус 3,7%), тогда как выпуск машин непосредственно в Японии снизился на 0,9% до 598817 единиц.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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