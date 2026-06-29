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29 июня 2026, 20:01 Читати українською

Главное за понедельник: НБУ меняет правила о банковской тайне, правительство тестирует сервис для возвращения украинцев, Николаю Тищенко объявили подозрение

Главное за понедельник, 29 июня.

Главное за понедельник, 29 июня.

НБУ хочет изменить правила раскрытия банковской и финансовой тайны

Национальный банк Украины вынес на общественное обсуждение проект изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие порядок раскрытия банковской тайны, тайны предоставлятелей платежных услуг, финансовой и страховой тайны.

Правительство тестирует сервис «Домой», чтобы возвращать украинцев из-за границы

Министерство социальной политики Украины представило цифровую платформу «Домой», разработанную как комплексный инструмент для украинцев, находящихся за границей и рассматривающих возможность возвращения. Ресурс сейчас работает в тестовом режиме.

Базовая социальная помощь: начался переход к адресной оценке финансовых потребностей семей

Базовую социальную помощь сегодня уже получают 22 тысяч украинских семей. Это около 68 тысяч граждан. Программа пока запущена в пилотном режиме, но закладывающий ее основу законопроект уже прошел первое чтение в Верховной Раде.

НАБУ и САП объявили о подозрении Николая Тищенко за решение «вопроса с колл-центрами»

НАБУ и САП сообщили о подозрении действующему народному депутату Украины Николаю Тищенко (пишут СМИ) в просьбе предоставить неправомерную выгоду, легализацию средств и внесение недостоверных сведений в декларацию.

В НБУ разделились мнения по учетной ставке: часть членов КМП допускает повышение до 16%

Мнения членов Комитета по монетарной политике Нацбанка относительно дальнейшей динамики учетной ставки разделились. Большинство участников дискуссии считают, что при текущих условиях НБУ может и дальше удерживать ставку на неизменном уровне, тогда как часть членов КМП не исключает ее повышения до 15,5−16% в течение следующих месяцев.

Источник: Минфин
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