Главное за понедельник: НБУ меняет правила о банковской тайне, правительство тестирует сервис для возвращения украинцев, Николаю Тищенко объявили подозрение

Правительство тестирует сервис «Домой», чтобы возвращать украинцев из-за границы

Министерство социальной политики Украины представило цифровую платформу «Домой», разработанную как комплексный инструмент для украинцев, находящихся за границей и рассматривающих возможность возвращения. Ресурс сейчас работает в тестовом режиме.

Базовая социальная помощь: начался переход к адресной оценке финансовых потребностей семей

Базовую социальную помощь сегодня уже получают 22 тысяч украинских семей. Это около 68 тысяч граждан. Программа пока запущена в пилотном режиме, но закладывающий ее основу законопроект уже прошел первое чтение в Верховной Раде.