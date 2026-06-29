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29 июня 2026, 15:12 Читати українською

Аренда квартир в мае: прифронтовые регионы лидируют по темпам роста цены

Рынок аренды в Украине демонстрирует неожиданные тренды: пока в западных и центральных регионах цены остаются стабильно высокими в абсолютных цифрах, прифронтовые области показывают стремительный процентный рост. Согласно данным портала «OLX Недвижимость «, в мае 2026 года средние цены на аренду квартир в Запорожской и Харьковской областях выросли более чем на 50%. Этот скачок свидетельствует об изменении спроса и адаптации рынка к текущим реалиям безопасности.

Рынок аренды в Украине демонстрирует неожиданные тренды: пока в западных и центральных регионах цены остаются стабильно высокими в абсолютных цифрах, прифронтовые области показывают стремительный процентный рост.

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Для однокомнатных квартир лидерами по темпам роста стоимости стали следующие регионы:

  • Запорожская область: плюс 60%, 8 тыс. грн/мес.

  • Харьковская область: плюс 44%, 6,5 тыс. грн/мес.

  • Закарпатская область: плюс 31%, 21,8 тыс. грн/мес.

  • Ивано-Франковская область: плюс 29%, 16 тыс. грн/мес.

  • Полтавская область: плюс 25%, 10 тыс. грн/мес.

Если рассматривать сегменты двух- и трехкомнатного жилья, то лидерство по динамике снова удерживают прифронтовые территории. Это свидетельствует о дефиците предложения и активизации внутренней миграции в этих городах. В то же время в столичном регионе цены также продолжают ползти вверх, особенно в сегменте больших квартир.

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Статистика удорожания двухкомнатного и трехкомнатного жилья выглядит следующим образом:

  • Харьковская область: рост стоимости двухкомнатных квартир на 85% (до 12 тыс. грн.) и трехкомнатных на 67% (до 15 тыс. грн.).

  • Запорожская область: рост стоимости двухкомнатных квартир на 69% (до 11 тыс. грн.) и трехкомнатных на 51% (до 13 тыс. грн.).

  • Закарпатская область: двухкомнатные подорожали на 42% (до 26,4 тыс. грн.).

  • Кировоградская область: рост стоимости трехкомнатных квартир на 40% (до 14 тыс. грн.).

  • Киевская область: рост стоимости трехкомнатных квартир на 32% (до 20 тыс. грн.).

Аналитики подчеркивают, что, несмотря на значительные процентные колебания, абсолютные показатели стоимости жилья на западе и в центре Украины остаются значительно выше, что сохраняет их статус самых дорогих для арендаторов регионов.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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