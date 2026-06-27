Подготовка к зиме: Украина привлечет более 550 миллионов евро международной помощи

Украина привлечет более 550 млн евро международной помощи для подготовки энергосистемы к следующему отопительному сезону и долгосрочной модернизации сектора. Соответствующие договоренности были достигнуты по итогам проходившей в польском Гданьске Международной конференции по вопросам восстановления Украины (URC 2026). Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

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По его словам, на конференции правительство ставило две ключевые задачи: привлечение финансирования на экстренное восстановление перед зимой и долгосрочное развитие распределенной генерации.

«Энергетический Рамштайн» и вклады партнеров

Львиную часть финансирования — 375 млн евро — партнеры объявили непосредственно во время заседания Координационной группы по ведущей роли в энергетическом секторе так называемого «энергетического Рамштайна».

Пакет помощи сформировали следующие страны:

США — $175 млн;

Швеция — 137 млн евро;

Норвегия — 77 млн евро;

Литва — 4 млн евро;

Эстония — 2,125 млн евро;

Исландия — 550 тысяч евро.

Еще 178 млн евро на подготовку к зиме и развитие распределенной генерации предоставят Нидерланды.

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Благодаря этой помощи мы восстанавливаем энергетическую инфраструктуру, усиливаем ее устойчивость, защищаем критические объекты и готовимся к следующему осенне-зимнему периоду", — подчеркнул Шмигаль.