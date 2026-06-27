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27 июня 2026, 16:02 Читати українською

Подготовка к зиме: Украина привлечет более 550 миллионов евро международной помощи

Украина привлечет более 550 млн евро международной помощи для подготовки энергосистемы к следующему отопительному сезону и долгосрочной модернизации сектора. Соответствующие договоренности были достигнуты по итогам проходившей в польском Гданьске Международной конференции по вопросам восстановления Украины (URC 2026). Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

Подготовка к зиме: Украина привлечет более 550 миллионов евро международной помощи
Фото: pixabay

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По его словам, на конференции правительство ставило две ключевые задачи: привлечение финансирования на экстренное восстановление перед зимой и долгосрочное развитие распределенной генерации.

«Энергетический Рамштайн» и вклады партнеров

Львиную часть финансирования — 375 млн евро — партнеры объявили непосредственно во время заседания Координационной группы по ведущей роли в энергетическом секторе так называемого «энергетического Рамштайна».

Пакет помощи сформировали следующие страны:

  • США — $175 млн;
  • Швеция — 137 млн евро;
  • Норвегия — 77 млн евро;
  • Литва — 4 млн евро;
  • Эстония — 2,125 млн евро;
  • Исландия — 550 тысяч евро.

Еще 178 млн евро на подготовку к зиме и развитие распределенной генерации предоставят Нидерланды.

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Благодаря этой помощи мы восстанавливаем энергетическую инфраструктуру, усиливаем ее устойчивость, защищаем критические объекты и готовимся к следующему осенне-зимнему периоду", — подчеркнул Шмигаль.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+19
youknow
youknow
27 июня 2026, 16:22
#
Головне щоб війна закінчилась і люди взимку не замерзли.
+
+6
Евгений Петров
Евгений Петров
27 июня 2026, 16:26
#
Ну вот и пришли к точке ноль ©
+
+6
Apache
Apache
27 июня 2026, 17:35
#
Хорошо, что Исландия и Эстония участвуют! А так, даже не знаю, что бы мы делали…
+
0
TAN72
TAN72
27 июня 2026, 19:10
#
Коммуналка будет золотая
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