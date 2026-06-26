На конференции Ukraine Recovery Conference в Гданьске Google объявил о гранте в размере $5 млн для развития цифровой экосистемы рынка труда "Обрій". Это первый случай, когда компания поддерживает создание инфраструктуры рынка труда в Украине. Об этом официально сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.
Google выделяет $5 млн на украинскую систему поиска работы Обрій
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Что такое "Обрій"
Обрій — это государственная цифровая платформа, которую разрабатывают Министерство экономики и Минцифры вместе с Офисом эффективного регулирования (BRDO).
Система должна соединять соискателей по работе с вакансиями и программами обучения, а работодателей — с нужными специалистами. Фактически это попытка государства создать единый цифровой хаб на рынке труда вместо разрозненных сервисов.
Больше подробностей в нашей статье: В Украине запустили «Обрій» — цифровую экосистему рынка труда
На что направят полученные деньги
Грант направят на пять направлений развития платформы:
- оценка навыков и карьерная навигация
- автоматический подбор вакансий и программ обучения
- создание цифрового профиля пользователя
- электронное трудоустройство
- прогнозирование потребностей рынка труда
Почему это нам нужно
У Украины сейчас острый кадровый дефицит. По разным оценкам, в стране не хватает более 4,5 млн. работников. В то же время сотни тысяч людей находятся за границей, часть из них хотела бы вернуться, но не понимает, где и кем работать. Платформа, сводящая навыки человека с реальными потребностями рынка, могла бы стать практическим инструментом для обеих сторон.
«Благодаря этому партнерству мы сможем быстрее соединить соискателей по работе с возможностями обучения и трудоустройства», — отметил министр экономики Алексей Соболев.
Вице-президент Google Аннет Кробер-Риль добавила, что Украина демонстрирует, как с помощью технологий и искусственного интеллекта можно строить устойчивую экономику даже в самых сложных условиях.
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