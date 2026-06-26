Google выделяет $5 млн на украинскую систему поиска работы Обрій

На конференции Ukraine Recovery Conference в Гданьске Google объявил о гранте в размере $5 млн для развития цифровой экосистемы рынка труда " Обрій " . Это первый случай, когда компания поддерживает создание инфраструктуры рынка труда в Украине. Об этом официально сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

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Что такое "Обрій"

Обрій — это государственная цифровая платформа, которую разрабатывают Министерство экономики и Минцифры вместе с Офисом эффективного регулирования (BRDO).

Система должна соединять соискателей по работе с вакансиями и программами обучения, а работодателей — с нужными специалистами. Фактически это попытка государства создать единый цифровой хаб на рынке труда вместо разрозненных сервисов.

Больше подробностей в нашей статье: В Украине запустили «Обрій» — цифровую экосистему рынка труда

На что направят полученные деньги

Грант направят на пять направлений развития платформы:

оценка навыков и карьерная навигация

автоматический подбор вакансий и программ обучения

создание цифрового профиля пользователя

электронное трудоустройство

прогнозирование потребностей рынка труда

Почему это нам нужно

У Украины сейчас острый кадровый дефицит. По разным оценкам, в стране не хватает более 4,5 млн. работников. В то же время сотни тысяч людей находятся за границей, часть из них хотела бы вернуться, но не понимает, где и кем работать. Платформа, сводящая навыки человека с реальными потребностями рынка, могла бы стать практическим инструментом для обеих сторон.

«Благодаря этому партнерству мы сможем быстрее соединить соискателей по работе с возможностями обучения и трудоустройства», — отметил министр экономики Алексей Соболев.

Вице-президент Google Аннет Кробер-Риль добавила, что Украина демонстрирует, как с помощью технологий и искусственного интеллекта можно строить устойчивую экономику даже в самых сложных условиях.

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