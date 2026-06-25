Новые правила MiCA радикально сокращают количество криптоигроков в ЕС

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

25 июня 2026, 16:28 Читати українською

Новые правила MiCA радикально сокращают количество криптоигроков в ЕС

1 июля 2026 года станет финальной точкой в истории «дикого Запада» на европейском крипторыне. С этого дня вступает в силу регламент MiCA (Markets in Crypto-Assets) — первый в ЕС комплексный закон, превращающий криптоактивы из неконтролируемой сферы в регулируемую финансовую индустрию. Об этом пишет Euro News.

1 июля 2026 года станет финальной точкой в истории «дикого Запада» на европейском крипторыне.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Для более чем тысячи компаний этот дедлайн стал настоящим экзаменом на выживание.

Масштабный «регуляторный фильтр»

Из более чем 1200 криптофирм, ранее работавших в ЕС по национальным регистрациям, к маю полноценную лицензию MiCA получили лишь около 210. Конверсия составляет менее 20%, и это свидетельствует о глубоком кризисе бизнес-моделей многих игроков.

Для большинства компаний получение «паспорта» для работы на всем рынке ЕС оказалось слишком сложной задачей. Требования по капиталу, управлению рисками, защите клиентских активов и борьбе с отмыванием денег (AML) стали слишком высоким барьером.

Многие игроки, не успевшие адаптироваться, вынуждены уже сейчас готовятся к выходу с рынка или вообще сворачивают все операции. Как оказалось, для большого числа рынка новые правила оказались экономически нецелесообразными. Компании поняли: поддерживать MiCA-совместимую инфраструктуру гораздо дороже, чем получать прибыль от текущей модели.

Читайте также: Криптобиржа WhiteBIT получила лицензию MiCA в Австрии и запустит отдельную платформу для ЕС

Кризис «больших» и неопределенность будущего

Пример Binance, величайшей криптобиржи мира, подчеркивает, что масштаб бизнеса не гарантирует успеха. Попытка компании получить лицензию из-за греческого регулятора фактически провалилась, что поставило биржу в патовую ситуацию: без одобрения в одной стране ЕС компания теряет возможность обслуживать европейских клиентов с 1 июля.

И хотя глава европейского подразделения компании Джиллиан Этот отметил, что Binance останется в ЕС, несмотря на проблемы с получением лицензии, кейс стал холодным душем для всей индустрии.

Регуляторы продемонстрировали, что никто не «слишком велик, чтобы получить отказ».

В настоящее время индустрия входит в фазу консолидации.

Это означает, что мелкие игроки все чаще отказываются от собственных систем в пользу уже имеющих разрешение авторизованных кастодиальных сервисов. Результатом станет формирование более узкого, но значительно более устойчивого рынка, где доминируют сильные институциональные игроки.

Для пользователей это означает переход на более безопасные рельсы, где защита прав клиентов является первоочередной. Однако для самого рынка это означает болезненную трансформацию: эра легкого входа в криптобизнес в Европе завершилась, уступив место строгим стандартам, уже давно ставшим нормой для традиционного банковского сектора.

Читайте также: Часть стран ЕС не успеет ввести MiCA в дедлайн

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 11 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами