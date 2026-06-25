Новые правила MiCA радикально сокращают количество криптоигроков в ЕС

1 июля 2026 года станет финальной точкой в истории «дикого Запада» на европейском крипторыне. С этого дня вступает в силу регламент MiCA (Markets in Crypto-Assets) — первый в ЕС комплексный закон, превращающий криптоактивы из неконтролируемой сферы в регулируемую финансовую индустрию. Об этом пишет Euro News.

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Для более чем тысячи компаний этот дедлайн стал настоящим экзаменом на выживание.

Масштабный «регуляторный фильтр»

Из более чем 1200 криптофирм, ранее работавших в ЕС по национальным регистрациям, к маю полноценную лицензию MiCA получили лишь около 210. Конверсия составляет менее 20%, и это свидетельствует о глубоком кризисе бизнес-моделей многих игроков.

Для большинства компаний получение «паспорта» для работы на всем рынке ЕС оказалось слишком сложной задачей. Требования по капиталу, управлению рисками, защите клиентских активов и борьбе с отмыванием денег (AML) стали слишком высоким барьером.

Многие игроки, не успевшие адаптироваться, вынуждены уже сейчас готовятся к выходу с рынка или вообще сворачивают все операции. Как оказалось, для большого числа рынка новые правила оказались экономически нецелесообразными. Компании поняли: поддерживать MiCA-совместимую инфраструктуру гораздо дороже, чем получать прибыль от текущей модели.

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Кризис «больших» и неопределенность будущего

Пример Binance, величайшей криптобиржи мира, подчеркивает, что масштаб бизнеса не гарантирует успеха. Попытка компании получить лицензию из-за греческого регулятора фактически провалилась, что поставило биржу в патовую ситуацию: без одобрения в одной стране ЕС компания теряет возможность обслуживать европейских клиентов с 1 июля.

И хотя глава европейского подразделения компании Джиллиан Этот отметил, что Binance останется в ЕС, несмотря на проблемы с получением лицензии, кейс стал холодным душем для всей индустрии.

Регуляторы продемонстрировали, что никто не «слишком велик, чтобы получить отказ».

В настоящее время индустрия входит в фазу консолидации.

Это означает, что мелкие игроки все чаще отказываются от собственных систем в пользу уже имеющих разрешение авторизованных кастодиальных сервисов. Результатом станет формирование более узкого, но значительно более устойчивого рынка, где доминируют сильные институциональные игроки.

Для пользователей это означает переход на более безопасные рельсы, где защита прав клиентов является первоочередной. Однако для самого рынка это означает болезненную трансформацию: эра легкого входа в криптобизнес в Европе завершилась, уступив место строгим стандартам, уже давно ставшим нормой для традиционного банковского сектора.

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