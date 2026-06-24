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24 июня 2026, 20:00 Читати українською

Главное за среду: штраф для Укрпочты, бензин с этанолом и ограничения в «Резерв+»

Главное за среду, 24 июня.

Главное за среду: штраф для Укрпочты, бензин с этанолом и ограничения в «Резерв+»

НБУ оштрафовал «Укрпочту»: компания должна заплатить 2,5 млн грн

Нацбанк оштрафовал АО «Укрпочта» на 2,5 млн грн за выявленные нарушения требований законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке, и законодательства о защите прав потребителей при предоставлении услуг на платежном рынке. Об этом говорится в сообщении регулятора.

«Резерв+» работает с ограничениями: часть сервисов приостановили

В мобильном приложении «Резерв+» временно ограничили работу отдельных электронных услуг. Полностью приостановлены сервисы, нуждающиеся в верификации данных о наличии инвалидности через посторонние государственные информационные системы.

НБУ предлагает отделить финансовый бизнес Укрпочты в новую компанию для получения лицензии

Для успешного развития финансовых услуг Укрпочты целесообразно создать отдельное юридическое лицо. Такая компания могла официально обратиться в Национальный банк Украины для получения соответствующей лицензии. Об этом заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник во время брифинга.

Бензин с этанолом на АЗС с 1 июля: что изменится для водителей и как скажется на цене

С 1 июля в Украине вступает в силу законодательная норма о наличии биоэтанола в бензине. Напомним: ее приняли весной прошлого года, ссылаясь на европейские регламенты. Но тогда из-за масштабных разрушений в результате вражеских атак Кременчугского НПЗ и рисков перебоев с горючим нововведения отложили. И вот теперь его возвращают «в двойном объеме» — с июля АЗС должны продавать не только бензин Е5 (5% биоэтанола), но и Е10 (10%).

Особые клиенты: предлагающие банки частным вкладчикам с миллионами на счету

За май вклады населения в банках выросли еще на 13,3 млрд грн. Но мизерной доле вкладчиков с суммами на счете от 1 млн грн и выше (0,35% от общего количества) принадлежит почти 43% всех средств физлиц в банках, такие данные приводит в свежем отчете Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Минфин выяснял, чем грозит такая ситуация для банковской системы, и какие условия сотрудничества банкиры предлагают своим богатейшим клиентам.

Источник: Минфин
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