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24 июня 2026, 8:28 Читати українською

«Резерв+» работает с ограничениями: часть сервисов приостановили

В мобильном приложении «Резерв+» временно ограничили работу отдельных электронных услуг. Полностью приостановлены сервисы, требующие проверки данных о наличии инвалидности через сторонние государственные информационные системы. Об этом говорится в разъяснении Министерства обороны Украины.

В мобильном приложении «Резерв+» временно ограничили работу отдельных электронных услуг.

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Почему заблокировали сервисы

В оборонном ведомстве пояснили, что пошли на такой шаг в целях обеспечения безопасности данных и недопущения юридических ошибок. Из-за некорректных ответов и технических сбоев со стороны реестров социальной сферы возник риск неправильной обработки цифровых заявлений пользователей.

На время проведения технических работ в приложении «Резерв+» могут быть недоступны следующие опции:

  • подача электронного заявления на получение отсрочки от призыва на основании инвалидности;
  • обновление или актуализация данных о группе инвалидности в онлайн-режиме;
  • проверка и верификация этих сведений операторами ТЦК и СП через электронную систему.

В Минобороны заверили, что как только обмен данными между реестрами Минсоцполитики и системами воинского учета стабилизируется, все услуги возобновятся в полном объеме, о чем пользователей уведомят дополнительно.

Действующие отсрочки

В Министерстве обороны отдельно успокоили граждан, которые уже воспользовались сервисом или имеют документы на руках.

«Важно: это не влияет на уже действующие отсрочки и не отменяет право на отсрочку при наличии законных оснований», — подчеркнули в ведомстве.

Таким образом, все ранее оформленные через приложение или ТЦК отсрочки остаются законными и действующими, а сами ограничения носят исключительно технический и временный характер.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
24 июня 2026, 8:36
#
Просто ухилянтам в пікселі і чорній формі, котрі не вміють воювати, а вміють втікати, поставили задачу наловити цивільних, а в учебці вже відбирають в людини телефон, садять на підвал і дають папери на погодження проходження влк, а далі в окоп, тому під різними видуманими підставами потужне міноборони інформує про якусь хрінь, всі все прекрасно розуміють. Саме кумедне оце «людей не вистачає», але кількість гоблінів в тцкарні збільшили, як і прикордонників і поліцаїв :)
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