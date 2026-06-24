В мобильном приложении «Резерв+» временно ограничили работу отдельных электронных услуг. Полностью приостановлены сервисы, требующие проверки данных о наличии инвалидности через сторонние государственные информационные системы. Об этом говорится в разъяснении Министерства обороны Украины.
«Резерв+» работает с ограничениями: часть сервисов приостановили
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Почему заблокировали сервисы
В оборонном ведомстве пояснили, что пошли на такой шаг в целях обеспечения безопасности данных и недопущения юридических ошибок. Из-за некорректных ответов и технических сбоев со стороны реестров социальной сферы возник риск неправильной обработки цифровых заявлений пользователей.
На время проведения технических работ в приложении «Резерв+» могут быть недоступны следующие опции:
- подача электронного заявления на получение отсрочки от призыва на основании инвалидности;
- обновление или актуализация данных о группе инвалидности в онлайн-режиме;
- проверка и верификация этих сведений операторами ТЦК и СП через электронную систему.
В Минобороны заверили, что как только обмен данными между реестрами Минсоцполитики и системами воинского учета стабилизируется, все услуги возобновятся в полном объеме, о чем пользователей уведомят дополнительно.
Действующие отсрочки
В Министерстве обороны отдельно успокоили граждан, которые уже воспользовались сервисом или имеют документы на руках.
«Важно: это не влияет на уже действующие отсрочки и не отменяет право на отсрочку при наличии законных оснований», — подчеркнули в ведомстве.
Таким образом, все ранее оформленные через приложение или ТЦК отсрочки остаются законными и действующими, а сами ограничения носят исключительно технический и временный характер.
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