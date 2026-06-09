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9 июня 2026, 20:02 Читати українською

Главное за вторник: закон о «налоге на OLX», инфляция и новый рекорд доллара

Главное на вторник, 9 июня.

Главное на вторник, 9 июня.

Рада приняла закон о «налоге на OLX»

Во вторник, 9 июня, Верховная Рада приняла в целом законопроект № 15111-д о налогообложении цифровых платформ, который назвали «налогом на OLX». Он касается как украинских, так и международных цифровых сервисов, в частности, Bolt, Uklon, Airbnb, Glovo, Uber и других. Об этом стало известно с заседания Верховной рады.

Новый рекорд доллара: НБУ установил курсы на среду, евро прибавило 54 копейки

Национальный банк Украины установил на 10 июня 2026 г. официальный курс гривны на уровне 44,8437 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 33 копейки. Это новый максимум доллара.

В мае инфляция в Украине замедлилась до 0,9%, а в годовом исчислении упала до 8,2%.

В Украине зафиксировано замедление темпов роста потребительских цен. В мае 2026 года инфляция составила 0,9%. Для сравнения, в предыдущие месяцы показатели были выше: 1,4% в апреле, 1,7% в марте, 1% в феврале. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Совет поддержал снижение налога на аренду жилья до 5%

9 июня Верховная Рада приняла законопроект № 15111-д, которым, среди прочего, уменьшили налоговую нагрузку для физических лиц, официально сдающих недвижимость в аренду. Об этом написала глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Доллар на межбанке дотянули до 45 грн: рынок снова нервничает

На межбанковском валютном рынке доллар достиг психологической отметки в 45 грн. Котировки поднялись до уровня 44,97−45,00 грн/$. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин. Такое движение усиливает нервозность на валютном рынке, ведь гривна продолжает находиться под давлением даже несмотря на внешний фон, который сегодня должен частично сдерживать рост доллара.

Источник: Минфин
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