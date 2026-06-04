Главное за четверг: вступление Украины в ЕС, рост доллара и рейтинг застройщиков пригорода Киева

Венгрия отменила вето на вступление Украины в ЕС

Венгрия официально сняла свое 17-месячное вето, блокировавшее евроинтеграцию Украины. Решение нового венгерского премьера Петера Мадяра позволяет начать предметные переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС уже 15 июня.

НБУ установил курс валют на пятницу: доллар достиг нового максимума

Национальный банк Украины установил на 5 июня 2026 официальный курс гривны на уровне 44,3793 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 3 копейки. Это тоже новый исторический максимум доллара.

Госстат: Средняя зарплата в Украине в I квартале превысила 28,8 тысячи грн, гендерный разрыв — 27%

В первом квартале 2026 среднемесячная номинальная заработная плата штатных работников в Украине составила 28 885 грн. При этом Госстат фиксирует сохранение существенного разрыва в оплате труда между мужчинами и женщинами. В частности, средняя зарплата мужчин за первые три месяца года достигла 33 798 грн, тогда как у женщин этот показатель оказался меньше — 24 791 грн.

Банкиры предлагают снять мораторий на взыскание жилья по проблемным ипотечным кредитам

В Украине весной 2026 года была создана Межкомитетская рабочая группа по вопросам анализа состояния и разработки законодательных предложений по урегулированию рынка неработающих кредитов (NPL). Как стало известно Минфину, к ее работе уже присоединились профильные банковские, финансовые и коллекторские ассоциации, которые подали собственные предложения по изменениям.

Рейтинг застройщиков пригорода Киева: как изменилось жилье и цены на него

«Минфин» представляет рейтинг застройщиков пригорода Киева-2025 и рассказывает, что сейчас происходит на первичном рынке жилья и какие нюансы следует учитывать потенциальным покупателям, чтобы с новым жильем не получить кучу проблем.

Евро не смог потеснить доллар, несмотря на торговый хаос в США

Вопреки надеждам в Европе, нестабильность американской торговой политики не помогла евро потеснить доллар на мировом рынке в 2025 году, пишет Reuters со ссылкой на отчет Европейского центрального банка (ЕЦБ).