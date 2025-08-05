Нацбанк увеличил объем продажи валюты из своих резервов в июле
Главное за вторник: НБУ увеличил продажу валюты, Киевгорстрой выпускает акции
Национальный банк Украины в июле 2025 года увеличил чистую продажу долларов из своих резервов для поддержки курса гривны. Объем интервенций достиг $3,44 миллиарда, что является наибольшим показателем с января текущего года, свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Вдвое больше: Минфин привлек 72,2 млрд грн на внутреннем рынке ОВГЗ
В июле 2025 года Министерство финансов привлекло в госбюджет 72,2 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа. Это почти вдвое больше, чем в июне (37,1 млрд грн).
Киевгорстрой начал процедуру эмиссии 10 млрд акций. Что это значит
ЧАО «Холдинговая компания «Киевгорстрой» начинаетпроцедуру эмиссии акций. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла пакет документов к рассмотрению. Этот процесс открывает путь к финансовой перезагрузке компании и возобновлению активного строительства на объектах.
Падение курса евро не будет продолжительным —аналитики
Доллар США во вторник, 5 августа, стабилизировался после падения, вызванного слабым отчетом по рынку труда. В то же время европейские валюты, такие как евро и фунт стерлингов, торговались осторожно в преддверии ключевых событий — заседания Банка Англии и дедлайна в торговых переговорах между США и Швейцарией.
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