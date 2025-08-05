Главное за вторник: НБУ увеличил продажу валюты, Киевгорстрой выпускает акции

ЧАО «Холдинговая компания «Киевгорстрой» начинаетпроцедуру эмиссии акций. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла пакет документов к рассмотрению. Этот процесс открывает путь к финансовой перезагрузке компании и возобновлению активного строительства на объектах.

Падение курса евро не будет продолжительным —аналитики

Доллар США во вторник, 5 августа, стабилизировался после падения, вызванного слабым отчетом по рынку труда. В то же время европейские валюты, такие как евро и фунт стерлингов, торговались осторожно в преддверии ключевых событий — заседания Банка Англии и дедлайна в торговых переговорах между США и Швейцарией.