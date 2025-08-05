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5 августа 2025, 8:52 Читати українською

Киевгорстрой приступил к процедуре эмиссии 10 млрд акций. Что это значит

ЧАО «Холдинговая компания «Киевгорстрой» начинает процедуру эмиссии акций. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла пакет документов для рассмотрения. Этот процесс открывает путь к финансовой перезагрузке компании и возобновлению активного строительства на объектах, говорится в сообщении компании.

ЧАО «Холдинговая компания «Киевгорстрой» начинает процедуру эмиссии акций.
Фото: nerukhomi.ua

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Выпуск акций

«Киевгорстрой» выпустит 10 миллиардов именных акций номинальной стоимостью 25 копеек каждая, с периодом размещения с 1 октября по 28 ноября 2025 года.

Единственным участником размещения выступает территориальное общество города Киева, представленное Департаментом коммунальной собственности.

Доля общества в уставном капитале после завершения размещения достигнет 99,87%, что обеспечит контролируемое и эффективное управление компанией в интересах киевлян.

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«Специалисты „Киевгорстроя“ оперативно подготовили и подали полный пакет документов для регистрации эмиссии. Компания реализует согласованный с общественностью план. В настоящее время получено подтверждение от НКЦБФР о принятии поданных документов в работу. Начатая процедура докапитализации является ключевым инструментом финансовой стабилизации и шагом к полному восстановлению „Киевгорстроя“ и восстановит статус лидера строительной отрасли страны», — отметил Владислав Андронов, заместитель председателя КГГА, председатель наблюдательного совета «Киевгорстрой».

Следующий этап процедурного процесса — получение временного свидетельства о регистрации выпуска акций.

Согласно статье 10 Закона Украины «О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине», предусмотренный срок для завершения этого этапа составляет до 25 рабочих дней с момента принятия пакета документов Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

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«Докапитализация дает нам шанс возобновить строительство. Для людей, годами ожидающих свое жилье, это сигнал: „Киевгорстрой“ возвращается к работе. Мы сделаем все возможное, чтобы направленные средства принесли реальный результат — завершить дома и выполнить обязательства перед инвесторами и жильцами», — подчеркнула Светлана Самсонова, и.о. Председателя правления — президента ЧАО «ХК «Киевгорстрой».

Напомним

В мае 2023 Киевский городской совет назначил проверку холдинговой компании «Киевгорстрой» в связи с выходом критического журналистского расследования Bihus.info.

В феврале 2022 года Глава строительной компании Киевгорстрой Игорь Кушнир покинул Украину со справкой об инвалидности и вместе с супругой в мае этого года покорил вершину Эверест.

Ранее Минфин писал, что Киевгорстрой не возобновляет строительство 18 объектов. Средняя задержка сроков сдачи в эксплуатацию строящихся застройщик домов составляет 17 месяцев. В компании объяснили, что финансирование строительства ЖК происходит на средства частных инвесторов.

После начала войны продажи остановились почти полностью, из-за чего начали возникать существенные перебои с финансированием строительства, заявили в Киевгорстрое.

Инвестируйте в разные активы: земля, жилье, коммерческая недвижимость — все есть на InvestMarket от «Минфин».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

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+45
Abramon
Abramon
5 августа 2025, 9:07
#
«Київміськбуд розпочав процедуру емісії 10 млрд акцій. Що це означає» — це означає, що цією процедурою і докапіталізацією виплатиться зарплата співробітникам компанії, а керівництво виплатить собі річні KPI.
Будувати толком найближчі роки там ніхто нічого не буде по одній простій причині, перестали нести кошти в котловани.
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0
Smerch747
Smerch747
5 августа 2025, 10:28
#
Я щось не можу зрозуміти. Я вкладаю 2.5млрд грн і отримую 0.13%. Ця компанія коштує приблизно 2.5трлн грн 50+ млрд дол?
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0
Skeptik777
Skeptik777
5 августа 2025, 11:55
#
З математикою в тебе не погано, а з логікою гірше. 0,13% залишаться НЕ ДЕРЖАВНИМИ. Майже 100% державне, ну чи громади Києва, не важливо.
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