Киевгорстрой приступил к процедуре эмиссии 10 млрд акций. Что это значит

ЧАО «Холдинговая компания « Киевгорстрой » начинает процедуру эмиссии акций. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла пакет документов для рассмотрения. Этот процесс открывает путь к финансовой перезагрузке компании и возобновлению активного строительства на объектах, говорится в сообщении компании.

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Выпуск акций

«Киевгорстрой» выпустит 10 миллиардов именных акций номинальной стоимостью 25 копеек каждая, с периодом размещения с 1 октября по 28 ноября 2025 года.

Единственным участником размещения выступает территориальное общество города Киева, представленное Департаментом коммунальной собственности.

Доля общества в уставном капитале после завершения размещения достигнет 99,87%, что обеспечит контролируемое и эффективное управление компанией в интересах киевлян.

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«Специалисты „Киевгорстроя“ оперативно подготовили и подали полный пакет документов для регистрации эмиссии. Компания реализует согласованный с общественностью план. В настоящее время получено подтверждение от НКЦБФР о принятии поданных документов в работу. Начатая процедура докапитализации является ключевым инструментом финансовой стабилизации и шагом к полному восстановлению „Киевгорстроя“ и восстановит статус лидера строительной отрасли страны», — отметил Владислав Андронов, заместитель председателя КГГА, председатель наблюдательного совета «Киевгорстрой».

Следующий этап процедурного процесса — получение временного свидетельства о регистрации выпуска акций.

Согласно статье 10 Закона Украины «О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине», предусмотренный срок для завершения этого этапа составляет до 25 рабочих дней с момента принятия пакета документов Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

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«Докапитализация дает нам шанс возобновить строительство. Для людей, годами ожидающих свое жилье, это сигнал: „Киевгорстрой“ возвращается к работе. Мы сделаем все возможное, чтобы направленные средства принесли реальный результат — завершить дома и выполнить обязательства перед инвесторами и жильцами», — подчеркнула Светлана Самсонова, и.о. Председателя правления — президента ЧАО «ХК «Киевгорстрой».

Напомним

В мае 2023 Киевский городской совет назначил проверку холдинговой компании «Киевгорстрой» в связи с выходом критического журналистского расследования Bihus.info.

В феврале 2022 года Глава строительной компании Киевгорстрой Игорь Кушнир покинул Украину со справкой об инвалидности и вместе с супругой в мае этого года покорил вершину Эверест.

Ранее Минфин писал, что Киевгорстрой не возобновляет строительство 18 объектов. Средняя задержка сроков сдачи в эксплуатацию строящихся застройщик домов составляет 17 месяцев. В компании объяснили, что финансирование строительства ЖК происходит на средства частных инвесторов.

После начала войны продажи остановились почти полностью, из-за чего начали возникать существенные перебои с финансированием строительства, заявили в Киевгорстрое.