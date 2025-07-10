Главное за четверг: Помощь ЕС и новый инвестиционный фонд

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня, 10 июля, объявила о новом пакете помощи на 2,3 млрд евро в поддержку усилий Украины по восстановлению и восстановлению. Новый пакет сделок, подписанных в рамках Ukraine Investment Framework, включает в себя 1,8 млрд евро в виде кредитных гарантий и 580 млн в виде грантов. Ожидается, что это позволит привлечь до 10 млрд. евро инвестиций в Украину.

Украина получила 1 миллиард евро от ЕС за счет доходов от замороженных активов рф

В четверг, 10 июля, Министерство финансов Украины привлекло в госбюджет 1 млрд евро от Европейского Союза. Средства являются частью вклада ЕС в рамках инициативы стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Гривневые ОВГЗ или покупка валюты: считаем доходность с разным горизонтом вложений

Минфин уже писал о том, что растущие расходы бюджета на оборону будут возмещены за счет дополнительных выпусков ОВГЗ. Для потенциальных инвесторов в гособлигации-физлиц важно знать ответы на два главных вопроса: будет ли перекрывать их доходность инфляцию, и при каком курсе доллара и евро вложения в гривневые ОВГЗ все еще будут приносить доход. Об этом и поговорим подробнее.

Биткоин установил новый исторический максимум — выше $111 990

В ночь с 9 на 10 июля 2025 года биткоин обновил исторический максимум (ATH), достигнув в момент уровня $111 999. За сутки курс первой криптовалюты вырос на 3,3%, по данным TradingView.

Кто в Украине получает самые большие пенсии: Гетманцев назвал суммы

Сколько спецпенсионеров в Украине и сколько они получают, рассказал председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев. «Минфин» выбрал главное.