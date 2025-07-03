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3 июля 2025, 20:00 Читати українською

Главное за четверг: Банковские услуги в июле, Ощадбанк выиграл апелляцию в рф и дроны для ВСУ

Банковские услуги в июле: где финансисты «закрутят гайки», а где готовы будут на уступки

Сложная экономическая ситуация и желание как минимум сохранить клиентскую базу заставят банкиров корректировать свои предложения по основным продуктам, в том числе по кредитам и депозитам. На какие условия по ним могут рассчитывать физлица и компании в июле, расскажем подробнее.

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Источник: Минфин
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