Главное за четверг: Банковские услуги в июле, Ощадбанк выиграл апелляцию в рф и дроны для ВСУ

Сложная экономическая ситуация и желание как минимум сохранить клиентскую базу заставят банкиров корректировать свои предложения по основным продуктам, в том числе по кредитам и депозитам. На какие условия по ним могут рассчитывать физлица и компании в июле, расскажем подробнее.

Зеленский подписал закон о соглашении с США о средствах от недр на восстановление Украины

Президент Владимир Зеленский подписал закон, вносящий изменения в Бюджетный кодекс Украины. Этот закон обеспечивает реализацию соглашения с США о создании Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления.

Ощадбанк выиграл апелляцию у России по делу на $1,5 млрд за потерянные активы в Крыму

1 июля 2025 года Апелляционный суд Парижа поддержал позицию Сбербанка, отклонив апелляцию РФ и оставив в силе решение Арбитражного трибунала Парижа от 26 ноября 2018 года, обязавшее страну-агрессора компенсировать ущерб, который банк понес вследствие аннексии украинского Крыма.

Дроны для ВСУ: Украина подписала соглашение о совместном производстве с американской компанией

Украина и американская компания Swift Beat, LLC заключили меморандум о долгосрочном стратегическом партнерстве. Это соглашение направлено на значительное расширение производства беспилотных систем для нужд Украины.

Банкинг без границ и комплаенс-сопровождение: как банки меняют премиальное обслуживание

Банки сокращают присутствие в Private Banking, но активно развивают премиальные услуги. Отчасти такой разворот связан с тем, что украинцы активно накапливают средства в банках и все чаще попадают в категорию премиальных клиентов. Как выглядит обновленный портрет VIP-клиента и что предлагают банки в премиумсегменте, рассказывает «Минфин».