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30 июня 2025, 20:00 Читати українською

Главное за понедельник: гривна падает, monobank упростил валютные переводы между родственниками

Гривна снова обновила исторический минимум по отношению к евро: НБУ установил курсы на вторник

Официальный курс гривны по отношению к евро на вторник установлен на уровне 48,9856 грн/€. Это на 20 копеек выше, чем в предыдущий банковский день и является новым историческим рекордом. Официальный курс доллара США на вторник установлен на уровне 41,7788 грн/$, что на 13 копеек выше, чем в пятницу (41,64 09 грн/$).

monobank упростил процедуру валютных переводов между родственниками

Онлайн-банк monobank обновил свое приложение, значительно упростив процесс перевода иностранной валюты между родственниками. Ранее эта процедура требовала сложного подтверждения родственных связей, поэтому большинство клиентов ею не пользовались.

В Украине одобрили Стратегию по развитию ипотечного кредитования

Совет по финансовой стабильности Украины принял Стратегию по развитию ипотечного кредитования. Ипотеку будут выдавать по европейским правилам.

Железняк обнародовал вероятный состав нового Кабмина

В Офисе президента готовят масштабные кадровые изменения в правительстве, которые могут включать в себя отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля и назначение на его место первого вице-премьера — министерки экономики Юлии Свириденко.

Украина получила второй транш от Канады объемом около $1,7 млрд

Украина получила второй транш от Канады в размере около $1,7 млрд в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

Источник: Минфин
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