Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 1 июля, зафиксировав ослабление гривны как к доллару, так и к евро. Курс европейской валюты обновил свой исторический максимум.
Гривна снова обновила исторический минимум по отношению к евро: НБУ установил курсы на вторник
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Новый исторический максимум евро
Официальный курс гривны по отношению к евро на вторник установлен на уровне 48,9856 грн/€. Это на 20 копеек выше, чем в предыдущий банковский день и является новым историческим рекордом.
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Доллар также дорожает
Официальный курс доллара США на вторник установлен на уровне 41,7788 грн/$, что на 13 копеек выше, чем в пятницу (41,64 09 грн/$).
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Источник: Минфин
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