Украина получила второй транш от Канады в размере около $1,7 млрд в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.
Украина получила второй транш от Канады объемом около $1,7 млрд
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«Продолжаем вместе с международными партнерами последовательно реализовывать инструмент для привлечения россии к финансовой ответственности за преступления в Украине. В текущем году Канада уже предоставила около $3,4 млрд через механизм ERA. Это важный вклад в поддержку финансовой стабильности Украины. Средства позволят обеспечить неотложные расходы госбюджета», — отметил Министр финансов Сергей Марченко.
В целом вклад Канады в инициативу ERA составляет 5 млрд канадских долларов, из которых 4,8 млрд канадских долларов уже поступило в госбюджет.
Источник: Минфин
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