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30 июня 2025, 14:05 Читати українською

Железняк обнародовал вероятный состав нового Кабмина

В Офисе президента готовят масштабные кадровые изменения в правительстве, которые могут включать отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля и назначение на его место первой вице-премьерки — министра экономики Юлии Свириденко. Об этом в понедельник, 30 июня, народный депутат Ярослав Железняк сообщил в своем Telegram-канале, ссылаясь на собственные источники.

В Офисе президента готовят масштабные кадровые изменения в правительстве, которые могут включать отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля и назначение на его место первой вице-премьерки — министра экономики Юлии Свириденко.

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Ключевые ротации: кто может возглавить правительство

По информации депутата, в случае назначения Юлии Свириденко премьер-министром, должность первого вице-премьера может занять Алексей Кулеба, который сейчас является вице-премьером по восстановлению. В свою очередь, Министерство экономики может возглавить его нынешний заместитель Алексей Соболев.

Кроме того, министр внутренних дел Игорь Клименко может получить должность вице-премьера по вопросам безопасности и обороны. Железняк отметил, что многие изменения происходят по принципу повышения первых заместителей.

«Это по состоянию на сейчас. За две недели еще точно часть изменений в плане произойдет. Пишу только то, что мне подтвердило хотя бы несколько человек. Практически все изменения это когда вместо министра получает портфель его первый заместитель», — написал он, подчеркнув предварительный характер информации.

Кто может покинуть Кабмин

Согласно данным нардепа, свои должности могут покинуть ряд ключевых министров. В частности, вместо Оксаны Жолнович Минсоцполитики может возглавить ее первая заместительница Дарья Марчак, а вместо министра КМУ Олега Немчинова — Константин Марьевич.

Также, по словам Железняка, высока вероятность увольнения министра финансов Сергея Марченко. На его место рассматривают кандидатуры первого заместителя Дениса Улютина или главы бюджетного комитета В Р Роксоланы Подласой.

Кроме них, из правительства могут уйти министр образования Оксен Лисовый, министр здравоохранения Виктор Ляшко, министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова и министр культуры Николай Точицкий. Также будет уволен вице-премьер Алексей Чернышов, а его министерство национальной единства, вероятно, объединят с другим ведомством.

Кто, вероятно, сохранит должности

В то же время, по информации Железняка, в новом составе правительства сохранят свои должности министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига, а также главы Минэнерго, Минспорта, Миндоокруга, Минстратегпрома и Минагрополитики. Что касается Ольги Стефанишиной, она может остаться вице-премьером по евроинтеграции, но потерять портфель министра юстиции.

На данный момент официального подтверждения этой информации нет. На прошлой неделе президент Владимир Зеленский заявлял, что не обсуждал с Денисом Шмыгалем возможную отставку правительства.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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Kharakternyk
Kharakternyk
30 июня 2025, 14:20
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А недавно тут писали прихильники самі знаєте кого, що відставка Шмігєля і частини міністрів — це все російське ІПСО і прикалувались, що про це лише скабєєва вєщає:)
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EvilReptiloid
EvilReptiloid
30 июня 2025, 15:01
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О, в борделі койки переставляють! Цікаво, а чим лорд Шміхолл не вгодив імператору Шапітоліону? Був же таким слухняним, таким покірним, наче його й взагалі там не існувало.
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