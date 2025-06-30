В Офисе президента готовят масштабные кадровые изменения в правительстве, которые могут включать отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля и назначение на его место первой вице-премьерки — министра экономики Юлии Свириденко. Об этом в понедельник, 30 июня, народный депутат Ярослав Железняк сообщил в своем Telegram-канале, ссылаясь на собственные источники.
Железняк обнародовал вероятный состав нового Кабмина
► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости
Ключевые ротации: кто может возглавить правительство
По информации депутата, в случае назначения Юлии Свириденко премьер-министром, должность первого вице-премьера может занять Алексей Кулеба, который сейчас является вице-премьером по восстановлению. В свою очередь, Министерство экономики может возглавить его нынешний заместитель Алексей Соболев.
Кроме того, министр внутренних дел Игорь Клименко может получить должность вице-премьера по вопросам безопасности и обороны. Железняк отметил, что многие изменения происходят по принципу повышения первых заместителей.
«Это по состоянию на сейчас. За две недели еще точно часть изменений в плане произойдет. Пишу только то, что мне подтвердило хотя бы несколько человек. Практически все изменения это когда вместо министра получает портфель его первый заместитель», — написал он, подчеркнув предварительный характер информации.
Кто может покинуть Кабмин
Согласно данным нардепа, свои должности могут покинуть ряд ключевых министров. В частности, вместо Оксаны Жолнович Минсоцполитики может возглавить ее первая заместительница Дарья Марчак, а вместо министра КМУ Олега Немчинова — Константин Марьевич.
Также, по словам Железняка, высока вероятность увольнения министра финансов Сергея Марченко. На его место рассматривают кандидатуры первого заместителя Дениса Улютина или главы бюджетного комитета
Кроме них, из правительства могут уйти министр образования Оксен Лисовый, министр здравоохранения Виктор Ляшко, министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова и министр культуры Николай Точицкий. Также будет уволен вице-премьер Алексей Чернышов, а его министерство национальной единства, вероятно, объединят с другим ведомством.
Кто, вероятно, сохранит должности
В то же время, по информации Железняка, в новом составе правительства сохранят свои должности министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига, а также главы Минэнерго, Минспорта, Миндоокруга, Минстратегпрома и Минагрополитики. Что касается Ольги Стефанишиной, она может остаться вице-премьером по евроинтеграции, но потерять портфель министра юстиции.
На данный момент официального подтверждения этой информации нет. На прошлой неделе президент Владимир Зеленский заявлял, что не обсуждал с Денисом Шмыгалем возможную отставку правительства.
Комментарии - 2