Главное за четверг: Госдолг, евро обновляет максимум и стоит ли покупать сейчас электрокары

В последнее время за электрокарами в буквальном смысле выстраиваются очереди: все спешат успеть приобрести машину, пока действуют льготы на ввоз. В то же время, депутаты зарегистрировали в ВР уже второй законопроект, который продолжает льготное растаможивание электромобилей. Но есть ли шанс у таких новшеств успешно пройти голосование в парламенте? — В этом и других важных вопросах, связанных с приобретением электромобиля, разбирался «Минфин».

Государственный долг Украины в мае вырос на миллиард долларов

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на конец мая достигла $180,97 миллиарда. Об этом говорится в данных Министерства финансов.

Курс валют: доллар подешевел, евро обновило максимум

Национальный банк Украины установил на 27 июня 2025 официальный курс гривны на уровне 41,5852 грн/$. Таким образом по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс доллара на 8 копеек. Нацбанк 27 июня установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 48,63 грн (на 26 июня курс был установлен на уровне 48,32 грн). Европейская валюта подорожала на 31 копейку. Это новый исторический максимум, предыдущий был зафиксирован 25 июня — 48,5084 грн/€.

Мобильные операторы договорились не повышать тарифы в роуминге до конца года

Украинские и европейские мобильные операторы согласились продлить до конца 2025 года действие договоренности, что позволяет украинцам пользоваться роумингом в ЕС по сниженным тарифам.

Должны ли мобилизованные предприниматели платить налоги

С начала полномасштабного вторжения России в Украину многие физические лица-предприниматели (ФЛП) были мобилизованы в ряды Вооруженных Сил Украины. Это вызвало вполне логичные вопросы: могут ли они продолжать вести бизнес и как быть с налогами. На эти вопросы «Минфину» ответила адвокат Адвокатского объединения Максим Боярчуков и партнеры Ирина Боса.