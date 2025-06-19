Главное за четверг: Ставка ФРС, валютные ОВГЗ и цены на газ в Украине

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам готовится ввести новые правила приобретения ОВГЗ, номинированных в долларах и евро. Чтобы снизить злоупотребление на валютном рынке, регулятор планирует запретить продавать валютные ОВГЗ за гривну. Что это значит для украинских инвесторов, разбирался Минфин.

ФРС оставила ставку неизменной, несмотря на призывы Трампа к понижению

Федеральная резервная система США (ФРС) 18 июня приняла решение оставить базовую ставку неизменной на уровне 4,25−4,5%.

Цены на газ в Украине выросли до самого высокого уровня за более чем 2,5 года

Цены на природный газ на украинском рынке в среду 18 июня резко выросли до более чем 31 550 грн/тыс. куб м (с НДС), Об этом свидетельствуют котировки Natural gas ExPro. Таким образом, цены на газ в Украине выросли до самого высокого уровня за 2,5 года, с 24 ноября 2022 г.

Золото и серебро дорожают: на каких монетах Украины можно заработать больше

По просьбе читателей сегодня мы снова поговорим об инвестициях в украинские золотые и серебряные памятные и инвестиционные монеты, тем более, что для этого есть весомый повод — цены на них снова растут.

Рада приняла закон, позволяющий строить платные дороги в Украине

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 7508 об усовершенствовании механизма привлечения частных инвестиций с использованием механизма государственно-частного партнерства. За документ проголосовали 256 депутатов.