Гетманцев: за криптовалютами будущее и количество их владельцев будет расти

Председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев не исключил возможности распределения полномочий регулирования рынка криптовалют в Украине. Об этом он рассказал во время выступления на Incrypted Conference 2025.
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По его словам, документ адаптирован к европейскому регламенту MiCA и должен быть принят до конца года.
«Парламент должен поддержать законопроект в первом и втором чтениях. Это наше обязательство перед международными партнерами», — отметил Гетманцев.
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Напомним
Ранее он отметил, что легализация криптоактивов в Украине должна состояться в I-II квартале 2025 года, а в апреле возглавляемый им комитет единогласно поддержал законопроект «О виртуальных активах».
Впрочем, позже нардеп Ярослав Железняк сообщил, что проект закона заблокировал Офис президенту Украины якобы по подаче Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).
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