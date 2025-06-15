Гетманцев: за криптовалютами будущее и количество их владельцев будет расти

Председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев не исключил возможности распределения полномочий регулирования рынка криптовалют в Украине. Об этом он рассказал во время выступления на Incrypted Conference 2025.

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По его словам, документ адаптирован к европейскому регламенту MiCA и должен быть принят до конца года.

«Парламент должен поддержать законопроект в первом и втором чтениях. Это наше обязательство перед международными партнерами», — отметил Гетманцев.

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Напомним