Главное за вторник: Инфляция в Украине, средняя зарплата и нововведение Укрпочты

Налоговая взялась за детенизацию торговли на OLX, Prom.ua, Rozetka и других маркетплейсах. Сначала стало известно о тысячах писем «счастья» от ГНС украинцам, которые продают товар через Интернет без регистрации ФЛП. Позже разошлась информация о новых ограничениях через сервис NovaPay, которые Новая почта объяснила растущим контролем предпринимательской деятельности со стороны государства. «Минфин» выяснил, как маркетплейсы и почтовые операторы изменяют правила торговли и доставки посылок.

Инфляция в Украине выросла с 15,1% до 15,9%

Рост цен в Украине ускорился до максимума за два года. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

Доходность более 90%: какая акция из портфеля «Минфина» выдержала даже Трампа

В этом году фондовый рынок Штатов напоминает американские горки. Избрание Трампа прибавило инвесторам оптимизма и основные индексы «зазеленели». Но тарифные войны быстро смыли все достижения. Теперь рынки снова растут: большинство стратегов Уолл-стрит считают, что худшее, что могло случиться с тарифной войной, уже случилось, а страхи по замедлению экономики — уже тоже «в цене». В этот период в разные стороны бросало и инвестиционный портфель Минфина, поэтому сейчас мы подводим итог, как он пережил шторм.

«Укрпочта» с 1 июля обновит условия приема отправлений с наложенным платежом

«Укрпочта» изменяет условия приема отправлений с наложенным платежом. С 1 июля 2025 г. вводятся новые лимиты на выплату наличных физическим лицам в отделениях. Об этом сообщили в пресс-службе компании, сообщает «Минфин».

Средняя зарплата в Украине выросла на 24%: что не так с оплатой труда

Бедность работающих украинцев не может быть оправдана войной, считает глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев. На сколько должна вырасти минимальная зарплата и что должно предусмотреть правительство в стратегии занятости?