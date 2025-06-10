Главное за вторник: Инфляция в Украине, средняя зарплата и нововведение Укрпочты

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

10 июня 2025, 20:00 Читати українською

Главное за вторник: Инфляция в Украине, средняя зарплата и нововведение Укрпочты

Налоговая взялась за продавцов маркетплейсов: как почта помогает выявлять нелегалов

Налоговая взялась за детенизацию торговли на OLX, Prom.ua, Rozetka и других маркетплейсах. Сначала стало известно о тысячах писем «счастья» от ГНС украинцам, которые продают товар через Интернет без регистрации ФЛП. Позже разошлась информация о новых ограничениях через сервис NovaPay, которые Новая почта объяснила растущим контролем предпринимательской деятельности со стороны государства. «Минфин» выяснил, как маркетплейсы и почтовые операторы изменяют правила торговли и доставки посылок.

Инфляция в Украине выросла с 15,1% до 15,9%

Рост цен в Украине ускорился до максимума за два года. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

Доходность более 90%: какая акция из портфеля «Минфина» выдержала даже Трампа

В этом году фондовый рынок Штатов напоминает американские горки. Избрание Трампа прибавило инвесторам оптимизма и основные индексы «зазеленели». Но тарифные войны быстро смыли все достижения. Теперь рынки снова растут: большинство стратегов Уолл-стрит считают, что худшее, что могло случиться с тарифной войной, уже случилось, а страхи по замедлению экономики — уже тоже «в цене». В этот период в разные стороны бросало и инвестиционный портфель Минфина, поэтому сейчас мы подводим итог, как он пережил шторм.

«Укрпочта» с 1 июля обновит условия приема отправлений с наложенным платежом

«Укрпочта» изменяет условия приема отправлений с наложенным платежом. С 1 июля 2025 г. вводятся новые лимиты на выплату наличных физическим лицам в отделениях. Об этом сообщили в пресс-службе компании, сообщает «Минфин».

Средняя зарплата в Украине выросла на 24%: что не так с оплатой труда

Бедность работающих украинцев не может быть оправдана войной, считает глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев. На сколько должна вырасти минимальная зарплата и что должно предусмотреть правительство в стратегии занятости?

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами