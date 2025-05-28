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28 мая 2025, 20:00 Читати українською

Главное за среду: перечень значимых кредитных союзов, Уолл-стрит ожидает завершения торговых конфликтов

НБУ отнес два кредитных союза к категории значимых

Нацбанк впервые обнародовал список значимых кредитных союзов. Решением Правления Нацбанка от 27 мая 2025 года к категории значимых кредитных союзов отнесены 2 кредитных союза: «Кредит -союз» (ЕГРПОУ 25204519) и «Выгода» (ЕГРПОУ 20808253).

Финкомитет Рады одобрил законопроект для запуска банка Укрпочты

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал принять в целом доработанный законопроект № 13018-д, способствующий запуску «Укрпочтой» собственного банка через развитие финансовой инклюзии.

Уолл-стрит ожидает завершения торговых конфликтов

Инвесторы на Уолл-стрит считают, что худший период торговой войны, развязанный президентом США Дональдом Трампом, прошел, после новостей об уменьшении напряжения между США и ЕС, что привело к значительному росту фондовых индексов.

За три года курс упадет до 45,8 грн/$, говорит правительство: можно ли доверять этой оценке

Кабинет Министров сделал неожиданный прогноз относительно довольно слабой девальвации в ближайшие годы. «Минфин» поинтересовался у экспертов, насколько реалистичен этот прогноз и какие инвестиционные инструменты следует выбирать при таких условиях.

Источник: Минфин
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