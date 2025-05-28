Уолл-стрит ожидает завершения торговых конфликтов

Инвесторы на Уолл-стрит считают, что худший период торговой войны, развязанный президентом США Дональдом Трампом, прошел, после новостей об уменьшении напряжения между США и ЕС, что привело к значительному росту фондовых индексов. Об этом пишет WSJ.

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Рыночный рост

Во вторник 27 мая индекс S&P 500 вырос на 2%, показав наибольший однодневный прирост с 12 мая, когда отмена тарифов между США и Китаем повлекла за собой еще более значительный подъем. Индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 741 пункт или 1,8%, Nasdaq Composite поднялся на 2,5%, а доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась до 4,432% на фоне роста рынка облигаций.

Предыдущие колебания

Ралли произошло после сложной недели для S&P 500, худшей с апреля, когда Трамп анонсировал новые 50% тарифы на товары из ЕС и предупредил Apple о сборах на iPhone иностранного производства, что привело к недельному падению индексов более чем на 2%.

Экономические факторы

Позитивный настрой поддержали экономические данные: в мае выросло потребительское доверие по данным Conference Board, а спрос на товары длительного использования в апреле снизился меньше, чем ожидали эксперты.