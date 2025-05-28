Финкомитет Рады одобрил законопроект для запуска банка Укрпочты

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал принять в целом доработанный законопроект № 13018-д, способствующий запуску «Укрпочтой» собственного банка через развитие финансовой инклюзии. Об этом пишет Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале.

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Новый тип банка

Законопроект предусматривает создание в Украине банков финансовой инклюзии, которые будут работать по ограниченной банковской лицензии. Такие банки будут обслуживать физических лиц и клиентов с годовым доходом до 5 миллионов евро, в том числе граждан и микропредприятия на освобожденных территориях, в районах боевых действий и социально уязвимых групп.

Цель инициативы

«Именно эти банки помогут обеспечить надлежащий доступ к финансовым услугам как граждан Украины (в том числе социально уязвимых групп населения), так и микропредприятий в районах, приближенных к зоне боевых действий, на освобожденных территориях, а также труднодоступных и малонаселенных территориях», — подчеркнул Гетманцев.

Клиенты и услуги

Банки финансовой инклюзии смогут оказывать услуги физическим лицам, хозяйствующим субъектам, общественным и благотворительным организациям, а также органам власти и местного самоуправления.