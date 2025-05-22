Главное за четверг: Рынок электроэнергии, пенсии и обмен криптовалют

В Европе обвалились цены на электричество. По данным Евростата, в целом по ЕС зафиксировано падение на 2,8%. Но, к примеру, в Испании ценник на электроэнергию снизился сразу на 48%, во Франции — на 45%. Украинские же энергетики уверяют, что тарифы на ток нужно повышать. «Минфин» разбирался, что происходит на отечественном рынке электроэнергии, и сколько за нее придется платить людям и бизнесу.

Биткоин бьет все рекорды: цена превысила $111 тысяч

В четверг, 22 мая, утром первая криптовалюта установила новый исторический максимум, превысив отметку в $111 000.

Обмен криптовалют: каких ошибок допускают начинающие и как их избежать

Стремительный рост цены биткоина снова привлек к этому рынку начинающих внимание. В то же время отсутствие опыта покупки таких активов может привести к потере средств.

Заявления Трампа, атаки рф и пошлины ЕС: гривну зажало между огнем и кризисом!

В этом видео разбираем ключевые события, которые повлияют на валютный рынок Украины с 22 по 28 мая.

Кабмин разрешил получать пенсии в любом банке ВПЛ, украинцам за рубежом и на ВОТ

Кабинет министров разрешил пенсионерам, которые выехали с временно оккупированных территорий (ТОТ), остаются там или находятся за границей, получать пенсию в любом уполномоченном банке, а не только в Ощадбанке.