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20 мая 2025, 12:53 Читати українською

Глава НБУ озвучил, о чем будут говорить с МВФ

Глава Нацбанка Андрей Пышный ожидает конструктивные и предметные дискуссии с миссией МВФ о восьмом пересмотре программы расширенного финансирования. Об этом он написал в Фейсбуке.

Глава Нацбанка Андрей Пышный ожидает конструктивные и предметные дискуссии с миссией МВФ о восьмом пересмотре программы расширенного финансирования.

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Подробности

«Сегодня начала работу миссия МВФ. Ожидаем конструктивных и предметных дискуссий. Мы стартуем с хороших позиций. НБУ продолжает выполнять обязательства по программе».

В общей сложности семь успешных пересмотров, которые уже прошла Украина, — это подтверждение эффективности сотрудничества команд нашей страны и МВФ, нашей способности находить решения и ответы на сложные вопросы", — написал Пышный.

По его словам, 19 мая вместе с Министром финансов Украины Сергеем Марченко, руководителем Миссии МВФ в Украине Гевином Греем и экспертами по каждой из сторон провели учредительную встречу в дистанционном формате. Обсудили повестку дня миссии — насыщенную, предметную, по сути.

Читайте: МВФ начал пересмотр программы EFF для Украины

Темы для обсуждения

  • финансирование потребностей бюджета и обеспечение долговой устойчивости — обсуждаем как привлечение средств от официальных партнеров, так и мобилизацию внутренних поступлений;

  • макроэкономическая ситуация, процентая и валютно-курсовая политика НБУ — сфокусируемся на рисках и перспективах;

  • развитие финансового сектора — поговорим о наших планах по дальнейшему внедрению структурных реформ для усиления состоятельности и стабильности сектора. Также уделим внимание теме усовершенствования государственного регулирования деятельности кредитных бюро;

  • дальнейшие шаги по развитию инфраструктуры финансового рынка — мы подготовили концептуальную записку для определения реформ в этом направлении, направленных на максимизацию возможностей притока частного капитала. Готовы к обсуждению.

«Уверен, что в ближайшие дни мы также поработаем максимально плодотворно. Настроены на результат», — подытожил Пышный.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+30
Я_ __
Я_ __
20 мая 2025, 14:12
#
Нехай голова нбу розкаже звідки згідно його (пишного) декларації за 2025 рік, в його дружини, котра де факто ніде не працює, задекларовано стільки об`єктів нерухомості, земельних ділянок, всяких Cartier Panthere і тд, і звідки в пана пишного годинники Audemars Piguet Royal Oak, Patek Philippe Nautilus, Audemars Piguet Edward і тд, навіть при його «офіційній» зп в 583 тисячі грн на місяць, де за рік він отримує 7 лимонів гривень, все одно там задекларовано дуже і дуже багато))

Бо пан пишний декларує, що майже все записано на його дружині, ну це класика «бізнесу по-українськи», щоб у випадку кримінальних проваджень, можна було розійтися і щоб це не відняли в дружини його, але ж він в нас «чесний» і «не корупціонер», правда ж?))
+
+15
zevs1
zevs1
20 мая 2025, 15:01
#
Значит не за горами Властью будут предложены новые финансовые ограничения и запреты простым людям, под предлогом это всё для вашего же блага.
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