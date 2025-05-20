Глава НБУ озвучил, о чем будут говорить с МВФ

Глава Нацбанка Андрей Пышный ожидает конструктивные и предметные дискуссии с миссией МВФ о восьмом пересмотре программы расширенного финансирования. Об этом он написал в Фейсбуке.

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«Сегодня начала работу миссия МВФ. Ожидаем конструктивных и предметных дискуссий. Мы стартуем с хороших позиций. НБУ продолжает выполнять обязательства по программе».

В общей сложности семь успешных пересмотров, которые уже прошла Украина, — это подтверждение эффективности сотрудничества команд нашей страны и МВФ, нашей способности находить решения и ответы на сложные вопросы", — написал Пышный.

По его словам, 19 мая вместе с Министром финансов Украины Сергеем Марченко, руководителем Миссии МВФ в Украине Гевином Греем и экспертами по каждой из сторон провели учредительную встречу в дистанционном формате. Обсудили повестку дня миссии — насыщенную, предметную, по сути.

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Темы для обсуждения

финансирование потребностей бюджета и обеспечение долговой устойчивости — обсуждаем как привлечение средств от официальных партнеров, так и мобилизацию внутренних поступлений;

макроэкономическая ситуация, процентая и валютно-курсовая политика НБУ — сфокусируемся на рисках и перспективах;

развитие финансового сектора — поговорим о наших планах по дальнейшему внедрению структурных реформ для усиления состоятельности и стабильности сектора. Также уделим внимание теме усовершенствования государственного регулирования деятельности кредитных бюро;

дальнейшие шаги по развитию инфраструктуры финансового рынка — мы подготовили концептуальную записку для определения реформ в этом направлении, направленных на максимизацию возможностей притока частного капитала. Готовы к обсуждению.

«Уверен, что в ближайшие дни мы также поработаем максимально плодотворно. Настроены на результат», — подытожил Пышный.