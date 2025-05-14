Украина подписала два дополнительных соглашения с США о создании инвестиционного фонда восстановления

Украина и США подписали два дополнительных соглашения об учреждении совместного Инвестиционного фонда восстановления, который предусматривается соглашением о недрах. Об этом заявили в Министерстве экономики Украины, сообщает Укринформ.

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Договоры подписали 13 мая Агентство по поддержке государственно-частного партнерства (ГПП) и Международная финансовая корпорация развития (DFC) (банк развития США).

Предполагается, что благодаря этим документам Фонд сможет начать свою деятельность несколько недель и будет способствовать привлечению международных инвестиций в восстановление Украины.

Отмечается, что Инвестиционный фонд восстановления Украины будет иметь сбалансированную систему управления с равным представительством украинской и американской сторон. Критические решения будут приниматься только единогласно.

«В руководство Фонда войдут шесть менеджеров — три от украинской стороны и три от американской. Они будут входить в Управляющий совет Фонда и будут входить в различные комитеты», — отметили в министерстве.

Четыре комитета

В структуре Фонда будут действовать четыре комитета: операционное управление и аудиторский, где представительство будет паритетным (два на два), комитет поиска проектов с преимуществом украинской стороны и комитет инвестиционных решений, где будет большинство представителей со стороны США.

Кроме того, отмечается, что критические решения принимаются Управляющим советом Фонда исключительно единогласно. То есть стороны будут искать компромисс.

Как пояснили источники delo.ua в Минэкономики, формально фонд будет создан 23 мая. До этого момента стороны должны назначить управляющий совет Фонда. По данным достопочтенного источника в правительстве, одним из представителей от США будет министр финансов Скотт Бессент.

Наполнение Фонда

Форд заработает не раньше чем через 2 месяца.

«Мы хотим успеть завершить все процедуры в летнюю отпускную кампанию в США», — отметили в Минэкономики.

Первый же вклад в Фонд от американского агентства DFC в размере $25 млн ожидаются в сентябре.

Первоначальные взносы — акции класса B:

DFC и Агентство ДПП получают по 100 акций класса B.

Дополнительные взносы — акции класса A:

Вклад США: DFC вносит «стартовый капитал» и в обмен получает доли класса A.

Стороны могут получить акции класса A:

в случае новых финансовых взносов Украины или США;

в случае новой военной помощи США.

Вносящие стороны для формирования фонда

Взносы США:

Финансовые взносы

Военная помощь

Взносы Украины

Украина передает 50% бюджетных доходов от новых:

арендных платежей;

лицензионных сборов;

соглашений о разделе продукции.

Права на инвестиционные возможности

Уведомление о поиске инвестора. В случае необходимости привлечения внешнего финансирования, владелец разрешения, разрабатываемого проектом из критических минералов или в сфере нефти и газа, первым информирует фонд о потребности в финансировании.

Предложение фонда. Если фонд проявляет заинтересованность в проекте, владелец разрешения должен провести добросовестные переговоры с фондом.

Предложение другим инвесторам. Параллельно владелец разрешения может предлагать сотрудничество любой третьей стороне. Но финансовые или экономические условия для этого проекта не могут быть гораздо выгоднее предложения фонда.

Как распределяются доходы

Реинвестирование в природные ресурсы, энергетику, порты, инфраструктуру Украины.

Распределение партнерам:

только если не реинвестировано;

не ранее, чем через 10 лет после запуска фонда.

Последовательность:

удерживающие частицы класса A;

удерживающие частицы класса B;

при равенстве — распределение 50/50.

Как подчеркнули в Минэкономики, 95% всех документов, регламентирующих договоренности об ископаемых, есть в этих трех соглашениях — основной, ратифицированной Верховной Радой, и двух коммерческих.

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Напомним

«Минфин» писал, что 30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина (соглашение об ископаемых).

Позже Кабинет Министров обнародовал текст соглашения об экономическом партнерстве между Украиной и США.

8 мая Верховная Рада поддержала за основу и в целом ратификацию Соглашения об ископаемых между США и Украиной.