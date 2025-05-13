Главное за вторник: Банк для ФОП, изменения в Бюджетный кодекс и причины роста цен

Верховная Рада поддержала за основу проект закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс для реализации соглашения о ископаемых между Украиной и США. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Открыли ФОП? — выбираем банк: какие условия предлагают банки частным предпринимателям

Ежемесячно в Украине открывается более 20 тыс. ФОПов и новоиспеченному предпринимателю приходится выбирать себе банк. «Минфин» решил разобраться, чего хотят предприниматели, готовые предложить им банки, и где, в конце концов, лучше открыть счет частному предпринимателю.

НБУ назвал причины роста цен в апреле

В апреле 2025 года инфляция ускорилась до 15,1% в годовом исчислении. В месячном исчислении цены выросли на 0,7%. Рост потребительских цен был несколько ниже траектории прогноза Национального банка. В НБУ отметили, что ускорение инфляции в апреле в значительной степени было обусловлено остаточными эффектами худших урожаев прошлого года и дальнейшим повышением цен на алкогольные напитки и табачные изделия.

ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 3,3%

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) снизил прогноз роста ВВП Украины на 2025 год с 3,5% до 3,3%, оставив прогноз на 2026 год на уровне 5,0% при прекращении войны.

Борьба с долларом идет в виртуальный мир: когда EURT потеснит USDT

Мировые финансовые регуляторы открыто заговорили об угрозе распространения долларовых стейблкоинов. А эксперты прогнозируют в этом году взрывной рост монет, привязанных к другим валютам и активам. Почему мир восстал против долларовых токенов, альтернативы им уже активно развивающиеся, разбирался «Минфин».