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13 мая 2025, 12:43 Читати українською

Комитет Рады поддержал законопроект для старта соглашения с США по недрам

Бюджетный комитет Верховной Рады рекомендовал принять в первом чтении законопроект № 13256, который вносит изменения в Бюджетный кодекс для реализации соглашения об ископаемых между Украиной и США. Об этом сообщила глава Комитета Роксолана Пидласа.

Бюджетный комитет Верховной Рады рекомендовал принять в первом чтении законопроект № 13256, который вносит изменения в Бюджетный кодекс для реализации соглашения об ископаемых между Украиной и США.
Фото: facebook.com/roksolana.pidlasa

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По ее словам, изменения в Бюджетный кодекс нужны для воплощения положения о наполнении Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления.

Взнос Украины будет состоять из половины средств, полученных после вступления в силу соглашения от:

  • ренты на добычу полезных ископаемых (нефть, газ, газовый конденсат и все, что указано в Приложении, А к Соглашению) по новым лицензиям,
  • выдачи новых спецразрешений на пользование недрами,
  • реализации государственной части продукции по новым соглашениям о разделе продукции

Подласса отметила, что эти деньги будут зачисляться в специальный фонд государственного бюджета и по решению главного распорядителя (вероятно Минэкономики) будут перечисляться в Фонд восстановления.

По ее оценкам, если бы соглашение действовало с 2019 года, взнос Украины в фонд мог бы составить более 3 млрд грн за 5 лет.

Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк подчеркнул, что речь идет о голосовании документа только за основу.

«Соответственно сегодня Рада одобрит законопроект в первом чтении и, учитывая график работы Рады, финальное голосование возможно только в начале июня», — отметил он.

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Напомним

«Минфин» писал, что 30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина (соглашение об ископаемых).

Позже Кабинет Министров обнародовал текст соглашения об экономическом партнерстве между Украиной и США.

8 мая Верховная Рада поддержала за основу и в целом ратификацию Соглашения об ископаемых между США и Украиной.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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