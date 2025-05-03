В Раду внесли законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс для выполнения соглашения о недрах

В Раду внесли законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс для выполнения Соглашения по ископаемым. Он предусматривает введение механизма перечисления доходов от использования природных ресурсов в специальный фонд госбюджета Украины для дальнейшего направления в Американо-украинский инвестиционный фонд восстановления, созданный в соответствии с соглашением с правительством США. Об этом в телеграм-канале написал заместитель председателя налогового комитета Ярослав Железняк.