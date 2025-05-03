В Раду внесли законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс для выполнения Соглашения по ископаемым. Он предусматривает введение механизма перечисления доходов от использования природных ресурсов в специальный фонд госбюджета Украины для дальнейшего направления в Американо-украинский инвестиционный фонд восстановления, созданный в соответствии с соглашением с правительством США. Об этом в телеграм-канале написал заместитель председателя налогового комитета Ярослав Железняк.
В Раду внесли законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс для выполнения соглашения о недрах
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Источники дохода
- 50% сбора за специальные разрешения на пользование недрами;
- 50% средств от продажи спецразрешений;
- 50% доходов от реализации части продукции, принадлежащей государству;
- Иные предусмотренные соглашением доходы от эксплуатации природных ресурсов.
Ограничение
- Не включаются доходы с лицензий, выданных до вступления в силу соглашения, если речь не идет о новой эксплуатации;
- Не учитываются доходы от активов, относящихся к роялти или репарациям от рф.
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Использование средств
- Перечисляются в Инвестиционный фонд восстановления США — Украина;
- Целевая направленность — проекты восстановления инфраструктуры, связанные с послевоенным восстановлением.
Фискальные уточнения
- Чрезмерно или ошибочно зачисленные поступления возвращаются;
- Налоговый долг за период действия соглашения аннулируется с даты его утраты.
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Напомним
«Минфин» писал, что 30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина (соглашение о ископаемых).
Позже Кабинет Министров обнародовал текст соглашения об экономическом партнерстве между Украиной и США.
Источник: Минфин
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