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3 мая 2025, 14:49 Читати українською

В Раду внесли законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс для выполнения соглашения о недрах

В Раду внесли законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс для выполнения Соглашения по ископаемым. Он предусматривает введение механизма перечисления доходов от использования природных ресурсов в специальный фонд госбюджета Украины для дальнейшего направления в Американо-украинский инвестиционный фонд восстановления, созданный в соответствии с соглашением с правительством США. Об этом в телеграм-канале написал заместитель председателя налогового комитета Ярослав Железняк.

В Раду внесли законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс для выполнения Соглашения по ископаемым.

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Источники дохода

  • 50% сбора за специальные разрешения на пользование недрами;
  • 50% средств от продажи спецразрешений;
  • 50% доходов от реализации части продукции, принадлежащей государству;
  • Иные предусмотренные соглашением доходы от эксплуатации природных ресурсов.

Ограничение

  • Не включаются доходы с лицензий, выданных до вступления в силу соглашения, если речь не идет о новой эксплуатации;
  • Не учитываются доходы от активов, относящихся к роялти или репарациям от рф.

Читайте: Рада может ратифицировать соглашение о недрах 8 мая

Использование средств

  • Перечисляются в Инвестиционный фонд восстановления США — Украина;
  • Целевая направленность — проекты восстановления инфраструктуры, связанные с послевоенным восстановлением.

Фискальные уточнения

  • Чрезмерно или ошибочно зачисленные поступления возвращаются;
  • Налоговый долг за период действия соглашения аннулируется с даты его утраты.

Читайте: Украина и США не получат доходов от соглашения о недрах еще десятилетия — Reuters

Напомним

«Минфин» писал, что 30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина (соглашение о ископаемых).

Позже Кабинет Министров обнародовал текст соглашения об экономическом партнерстве между Украиной и США.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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