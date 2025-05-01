Главное за четверг: Соглашение о недрах, госдолг и ВВП-варранти

Украина и США подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина (соглашение о ископаемых). Кабинет Министров также обнародовал текст соглашения. Фонд будет иметь равноправную структуру — 50% украинского участия и 50% американского, без доминирования ни одной из сторон. Его задача — привлекать международные инвестиции для восстановления Украины.

Госдолг Украины в марте вырос на 103 миллиарда гривен

Государственный и гарантированный государством долг Украины в марте 2025 года увеличился на 103,48 млрд грн — до 7 123,25 млрд грн.

ВВП-варранты снова в центре внимания: что правительство предлагает их владельцам и стоит ли покупать эти бумаги

Сообщения о возможном дефолте Украины облетели ключевые отечественные СМИ. Причиной послужили неудачные переговоры между Министерством финансов и собственниками варрантов об изменении порядка выплат по ним. Насколько реален такой риск, и к чему это может привести, разбирался «Минфин».

Как решения ФРС и Трампа добивают гривну и ломают рынок (видео)

Курс доллара и евро в Украине — снова в эпицентре внимания! Что ждет нас с 1 по 7 мая? Торговые войны, геополитика, политика Трампа и нестабильность на мировых рынках — все это давит на валюту. Уже 7 мая — ключевое заседание ФРС США, которое может изменить правила игры: решение по ставке, выступление Джерома Пауэлла, реакция рынков.

Депозиты, кредиты и валюта: что предложат банки своим клиентам в мае

Инфляция продолжает ускоряться. В годовом исчислении, по итогам марта, она достигла 14,6%, против 13,4% в феврале. НБУ ожидает ее существенного замедления во второй половине года. Тем не менее, население и бизнес ориентируются на текущие реалии, что сказывается на всех сегментах финансового и валютного рынков. Банки вынуждены реагировать на смену настроений своих клиентов. О том, как изменятся их предложения по основным финансовым продуктам в мае, поговорим подробнее.