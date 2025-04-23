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23 апреля 2025, 13:57 Читати українською

Налогообложение криптовалют: Железняк раскрыл подробности нового законопроекта

Законопроект о регулировании виртуальных активов будет рассматриваться Комитетом Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 25 апреля. Первый заместитель председателя этого комитета Ярослав Железняк объяснил детали законопроекта и рассказал, каким будет налогообложение криптовалют.

Законопроект о регулировании виртуальных активов будет рассматриваться Комитетом Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 25 апреля.
Фото: pixabay.com

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Он отметил, что законопроект, вероятно, будет поддержан на уровне Комитета. В то же время уточнил, что это еще не окончательная редакция документа.

«Это не финальная версия. Все еще будет обсуждаться, депутаты будут вносить свои поправки. У нас все еще идет дискуссия с Международным валютным фондом», — заявил Железняк.

Цель законопроекта — внесение существенных изменений в действующее украинское законодательство о криптовалютах и Налоговом кодексе. Как отметил Железняк, новый документ фактически кардинально пересматривает подход к регулированию, определенный в законе «О виртуальных активах», принятом в 2022 году.

В частности, документ содержит положения о внедрении дополнительных норм, которые будут вступать в силу постепенно.

«Наше криптовалютное законодательство адаптировано к действующему в ЕС… Второе — меняется регулятор. Если сразу речь шла о том, что это будет Комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, то теперь, вероятнее всего, это будет Нацбанк Украины. Но в законопроекте написано, что будет решать Кабинет министров Украины», — подчеркнул Железняк.

По его словам, вопрос о распределении полномочий по надзору за крипторынком, включая лицензирование и регулирование, будет решаться до второго чтения законопроекта.

Налогообложение

Важным элементом обновленного законопроекта являются нормы, регулирующие налогообложение операций с криптовалютами.

«Предлагается условно общая система налогообложения, но с определенными исключениями. Будет условно говоря специальный режим для физических и юридических лиц. Налог взимается с прибыли по итогам года, это финишная цена минус начальная. Обмен между своими кошельками не облагается налогом. Также сбор не взимается с прибыли в размере одной минимальной зарплаты», — объяснил Железняк.

Он отметил, что до конца 2026 года для физических лиц будет действовать льготная ставка НДФЛ — 5%, как ранее сообщал Гетманцев. После этого она вырастет до 18% НДФЛ и 5% военного сбора. Ответственность за декларирование доходов и уплату налогов будет возлагаться на граждан.

Читайте также: Гетманцев рассказал о том, как будут начислять налоги на криптовалюту

Что касается юридических лиц, то для них предусмотрен аналогичный механизм налогообложения, как и на рынке ценных бумаг. В то же время компаниям, работающим в рамках правового режима «Дия.City», будет запрещено совершать операции с криптовалютами.

«Как я уже заявлял раньше, мы ввели очень упрощенную систему. Поэтому к большинству криптоактивов налог на добавленную стоимость применяться не будет. Исключение — это NFT и те токены, которые подтверждают право на имущество», — рассказал Железняк, говоря о НДС.

Поставщики услуг, в частности, криптобиржи, будут обязаны передавать информацию в Государственную налоговую службу Украины. В случае несоблюдения этой обязанности предусмотрено наложение штрафных санкций.

«Упрощенной системы налогообложения для криптовалют не будет», — подчеркнул Железняк.

Кроме того, законопроект вводит основную классификацию криптоактивов, разделенную на три группы. По его словам, такой подход выбран для того, чтобы упростить запуск законопроекта в действие — чрезмерная детализация в определениях криптовалют лишь усложнила бы этот процесс.

Одобрение законопроекта

«После этого законопроект будет вынесен в зал, где он будет принят в первом чтении. Затем наступит длительный период его доработки. Очень продолжительное. Поэтому я не считаю, что билль будет принят в течение нескольких месяцев. У нас до сих пор продолжается дискуссия по НБУ и МВФ, поскольку они просили даже первое чтение отложить до 1 октября», — сказал Железняк.

Он уверен, что его законопроект будет принят в этом году.

Железняк подчеркнул, что речь идет только о первом чтении, поэтому законопроект еще будет доработан. Поэтому, по его словам, не следует воспринимать текущую редакцию документа как окончательную и неизменную.

В то же время, это не касается вопроса налогообложения — по его мнению, в этой части существенных изменений не предусматривается.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 13

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0
Я_ __
Я_ __
23 апреля 2025, 14:03
#
«Постачальники послуг, зокрема криптобіржі, будуть зобов’язані передавати інформацію до Державної податкової служби України. У разі недотримання цього обов’язку передбачено накладення штрафних санкцій.»

Мм, прикольно, binance, coinbase, okx, bybit — дуже перелякалися)) а українську біржу kuna вже витіснили благополучно з країни, так само Нігерія чи хтось там з Африки хоче багато грошей з binance, ну всі хочуть поживитися на халяву успіхами криптобірж, і що?)
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0
yarg
yarg
23 апреля 2025, 14:35
#
«куна» не була українською. Вона була зареєстрована в якихось бебенях типу литви чи молдавії.

їто не буде платити — той не буде працювати. все просто.
+
0
bonv
bonv
23 апреля 2025, 14:05
#
Втрати хто буде покривати і який відсоток?
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0
yarg
yarg
23 апреля 2025, 14:36
#
Ну… квартиру продасте. почки… цим і покриєте. Все як всюди.
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0
Три літри
Три літри
23 апреля 2025, 14:37
#
Ти сам будеш покривати свої втрати. Інвестування має ризики, це написано на сайті будь якої поважної криптобіржі.
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0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
23 апреля 2025, 14:20
#
Просто хотят денег.
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0
yarg
yarg
23 апреля 2025, 14:36
#
Ні. вселенського щастя…
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0
Три літри
Три літри
23 апреля 2025, 14:38
#
Просто хочуть щоб люди платити податки.
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+15
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
23 апреля 2025, 14:50
#
Для того чтоб люди платили налоги — нужно чтоб налоговая служба, налоговая система а так же штрафы становились адекватными . А так это игры в догонялки .

Народ поиграет чуть чуть , наслушается и разбегается . от 52 млн Украины осталось 26−28 млн .

на экономике дожития не уехать , нужна экономика развития . Потому повторюсь кратко —

Просто хотят денег
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0
yarg
yarg
23 апреля 2025, 15:24
#
Оужас. осталось 26 миллионов. Разбежались…
по правде говоря — разбежалось миллиона 2−3 .
остальных аннексировала россия или просто было сокращение рождаемости , характерное для всех развитых стран.

экономика дожития — это в США. нам до нее далеко.
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Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
23 апреля 2025, 15:56
#
Мы уже развитая страна :-) ? фантазиям нет границ . А ну какая страна из развитых сократилась ВДВОЕ ? Мне известны с таким уровнем — латвия , литва , эстония .

да , 26−28 млн включает и выехавших и оккупированных (до 6 млн) и выехавших (новых 6 млн) .

А перспектива «развитой страны» — это 10 млн через 30 лет + 20 млн мигрантов которых еще надо привлечь .

Не важно как стало меньше людей — не родилось или свалило , это говорит о токсичности среды . Она отравляет . И это экономика ДОЖИТИЯ . Вся логика построена на ДОЖИТИЕ .

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0
Три літри
Три літри
23 апреля 2025, 16:32
#
Для того чтоб люди платили налоги — нужно чтоб налоговая служба, налоговая система, а так же штрафы становились адекватными

Саме це зараз і відбуваєтся.

Не побачити це може або сліпий, або тупий.
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
23 апреля 2025, 16:19
#
«Спрощеної системи оподаткування для криптовалют не буде», — підкреслив Железняк.

Вот и посмотрим как за этот законопроект проголосует этот депутат!!!
А что по этому поводу думает депутат южанина?

… а что мешало этому «депутату — патриоту» написать альтернативный Закон?.. или в «телеге» Законы проще писать?
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