Налогообложение криптовалют: Железняк раскрыл подробности нового законопроекта

Законопроект о регулировании виртуальных активов будет рассматриваться Комитетом Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 25 апреля. Первый заместитель председателя этого комитета Ярослав Железняк объяснил детали законопроекта и рассказал, каким будет налогообложение криптовалют.

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Он отметил, что законопроект, вероятно, будет поддержан на уровне Комитета. В то же время уточнил, что это еще не окончательная редакция документа.

«Это не финальная версия. Все еще будет обсуждаться, депутаты будут вносить свои поправки. У нас все еще идет дискуссия с Международным валютным фондом», — заявил Железняк.

Цель законопроекта — внесение существенных изменений в действующее украинское законодательство о криптовалютах и Налоговом кодексе. Как отметил Железняк, новый документ фактически кардинально пересматривает подход к регулированию, определенный в законе «О виртуальных активах», принятом в 2022 году.

В частности, документ содержит положения о внедрении дополнительных норм, которые будут вступать в силу постепенно.

«Наше криптовалютное законодательство адаптировано к действующему в ЕС… Второе — меняется регулятор. Если сразу речь шла о том, что это будет Комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, то теперь, вероятнее всего, это будет Нацбанк Украины. Но в законопроекте написано, что будет решать Кабинет министров Украины», — подчеркнул Железняк.

По его словам, вопрос о распределении полномочий по надзору за крипторынком, включая лицензирование и регулирование, будет решаться до второго чтения законопроекта.

Налогообложение

Важным элементом обновленного законопроекта являются нормы, регулирующие налогообложение операций с криптовалютами.

«Предлагается условно общая система налогообложения, но с определенными исключениями. Будет условно говоря специальный режим для физических и юридических лиц. Налог взимается с прибыли по итогам года, это финишная цена минус начальная. Обмен между своими кошельками не облагается налогом. Также сбор не взимается с прибыли в размере одной минимальной зарплаты», — объяснил Железняк.

Он отметил, что до конца 2026 года для физических лиц будет действовать льготная ставка НДФЛ — 5%, как ранее сообщал Гетманцев. После этого она вырастет до 18% НДФЛ и 5% военного сбора. Ответственность за декларирование доходов и уплату налогов будет возлагаться на граждан.

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Что касается юридических лиц, то для них предусмотрен аналогичный механизм налогообложения, как и на рынке ценных бумаг. В то же время компаниям, работающим в рамках правового режима «Дия.City», будет запрещено совершать операции с криптовалютами.

«Как я уже заявлял раньше, мы ввели очень упрощенную систему. Поэтому к большинству криптоактивов налог на добавленную стоимость применяться не будет. Исключение — это NFT и те токены, которые подтверждают право на имущество», — рассказал Железняк, говоря о НДС.

Поставщики услуг, в частности, криптобиржи, будут обязаны передавать информацию в Государственную налоговую службу Украины. В случае несоблюдения этой обязанности предусмотрено наложение штрафных санкций.

«Упрощенной системы налогообложения для криптовалют не будет», — подчеркнул Железняк.

Кроме того, законопроект вводит основную классификацию криптоактивов, разделенную на три группы. По его словам, такой подход выбран для того, чтобы упростить запуск законопроекта в действие — чрезмерная детализация в определениях криптовалют лишь усложнила бы этот процесс.

Одобрение законопроекта

«После этого законопроект будет вынесен в зал, где он будет принят в первом чтении. Затем наступит длительный период его доработки. Очень продолжительное. Поэтому я не считаю, что билль будет принят в течение нескольких месяцев. У нас до сих пор продолжается дискуссия по НБУ и МВФ, поскольку они просили даже первое чтение отложить до 1 октября», — сказал Железняк.

Он уверен, что его законопроект будет принят в этом году.

Железняк подчеркнул, что речь идет только о первом чтении, поэтому законопроект еще будет доработан. Поэтому, по его словам, не следует воспринимать текущую редакцию документа как окончательную и неизменную.

В то же время, это не касается вопроса налогообложения — по его мнению, в этой части существенных изменений не предусматривается.