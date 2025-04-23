Законопроект о регулировании виртуальных активов будет рассматриваться Комитетом Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 25 апреля. Первый заместитель председателя этого комитета Ярослав Железняк объяснил детали законопроекта и рассказал, каким будет налогообложение криптовалют.
Налогообложение криптовалют: Железняк раскрыл подробности нового законопроекта
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Он отметил, что законопроект, вероятно, будет поддержан на уровне Комитета. В то же время уточнил, что это еще не окончательная редакция документа.
«Это не финальная версия. Все еще будет обсуждаться, депутаты будут вносить свои поправки. У нас все еще идет дискуссия с Международным валютным фондом», — заявил Железняк.
Цель законопроекта — внесение существенных изменений в действующее украинское законодательство о криптовалютах и Налоговом кодексе. Как отметил Железняк, новый документ фактически кардинально пересматривает подход к регулированию, определенный в законе «О виртуальных активах», принятом в 2022 году.
В частности, документ содержит положения о внедрении дополнительных норм, которые будут вступать в силу постепенно.
«Наше криптовалютное законодательство адаптировано к действующему в ЕС… Второе — меняется регулятор. Если сразу речь шла о том, что это будет Комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, то теперь, вероятнее всего, это будет Нацбанк Украины. Но в законопроекте написано, что будет решать Кабинет министров Украины», — подчеркнул Железняк.
По его словам, вопрос о распределении полномочий по надзору за крипторынком, включая лицензирование и регулирование, будет решаться до второго чтения законопроекта.
Налогообложение
Важным элементом обновленного законопроекта являются нормы, регулирующие налогообложение операций с криптовалютами.
«Предлагается условно общая система налогообложения, но с определенными исключениями. Будет условно говоря специальный режим для физических и юридических лиц. Налог взимается с прибыли по итогам года, это финишная цена минус начальная. Обмен между своими кошельками не облагается налогом. Также сбор не взимается с прибыли в размере одной минимальной зарплаты», — объяснил Железняк.
Он отметил, что до конца 2026 года для физических лиц будет действовать льготная ставка НДФЛ — 5%, как ранее сообщал Гетманцев. После этого она вырастет до 18% НДФЛ и 5% военного сбора. Ответственность за декларирование доходов и уплату налогов будет возлагаться на граждан.
Читайте также: Гетманцев рассказал о том, как будут начислять налоги на криптовалюту
Что касается юридических лиц, то для них предусмотрен аналогичный механизм налогообложения, как и на рынке ценных бумаг. В то же время компаниям, работающим в рамках правового режима «Дия.City», будет запрещено совершать операции с криптовалютами.
«Как я уже заявлял раньше, мы ввели очень упрощенную систему. Поэтому к большинству криптоактивов налог на добавленную стоимость применяться не будет. Исключение — это NFT и те токены, которые подтверждают право на имущество», — рассказал Железняк, говоря о НДС.
Поставщики услуг, в частности, криптобиржи, будут обязаны передавать информацию в Государственную налоговую службу Украины. В случае несоблюдения этой обязанности предусмотрено наложение штрафных санкций.
«Упрощенной системы налогообложения для криптовалют не будет», — подчеркнул Железняк.
Кроме того, законопроект вводит основную классификацию криптоактивов, разделенную на три группы. По его словам, такой подход выбран для того, чтобы упростить запуск законопроекта в действие — чрезмерная детализация в определениях криптовалют лишь усложнила бы этот процесс.
Одобрение законопроекта
«После этого законопроект будет вынесен в зал, где он будет принят в первом чтении. Затем наступит длительный период его доработки. Очень продолжительное. Поэтому я не считаю, что билль будет принят в течение нескольких месяцев. У нас до сих пор продолжается дискуссия по НБУ и МВФ, поскольку они просили даже первое чтение отложить до 1 октября», — сказал Железняк.
Он уверен, что его законопроект будет принят в этом году.
Железняк подчеркнул, что речь идет только о первом чтении, поэтому законопроект еще будет доработан. Поэтому, по его словам, не следует воспринимать текущую редакцию документа как окончательную и неизменную.
В то же время, это не касается вопроса налогообложения — по его мнению, в этой части существенных изменений не предусматривается.
Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.
Комментарии - 13
Мм, прикольно, binance, coinbase, okx, bybit — дуже перелякалися)) а українську біржу kuna вже витіснили благополучно з країни, так само Нігерія чи хтось там з Африки хоче багато грошей з binance, ну всі хочуть поживитися на халяву успіхами криптобірж, і що?)
їто не буде платити — той не буде працювати. все просто.
Народ поиграет чуть чуть , наслушается и разбегается . от 52 млн Украины осталось 26−28 млн .
на экономике дожития не уехать , нужна экономика развития . Потому повторюсь кратко —
Просто хотят денег
по правде говоря — разбежалось миллиона 2−3 .
остальных аннексировала россия или просто было сокращение рождаемости , характерное для всех развитых стран.
экономика дожития — это в США. нам до нее далеко.
да , 26−28 млн включает и выехавших и оккупированных (до 6 млн) и выехавших (новых 6 млн) .
А перспектива «развитой страны» — это 10 млн через 30 лет + 20 млн мигрантов которых еще надо привлечь .
Не важно как стало меньше людей — не родилось или свалило , это говорит о токсичности среды . Она отравляет . И это экономика ДОЖИТИЯ . Вся логика построена на ДОЖИТИЕ .
Саме це зараз і відбуваєтся.
Не побачити це може або сліпий, або тупий.
Вот и посмотрим как за этот законопроект проголосует этот депутат!!!
А что по этому поводу думает депутат южанина?
… а что мешало этому «депутату — патриоту» написать альтернативный Закон?.. или в «телеге» Законы проще писать?