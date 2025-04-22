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22 апреля 2025, 20:00 Читати українською

Главное за вторник: золото продолжает расти, доллар падает

Цены на золото впервые в истории превысили $3500 за унцию

Цена золота обновила исторический максимум и впервые превысила $3450 за унцию. Котировки июньских фьючерсов на золото на Чикагской товарной бирже (CME) выросли на 2,3%, достигнув $3504,2 за унцию. Золото подорожало до рекордного уровня на фоне нового витка ослабления доллара, критики ФРС президентом США Дональдом Трампом и сохраняющихся опасений по поводу последствий торговой войны.

Международный рынок: Доллар упал почти до 3-летнего минимума

Доллар во вторник упал до самого низкого уровня за три года, поскольку непрерывные нападения президента Дональда Трампа на главу Федеральной резервной системы еще больше подорвали доверие инвесторов к экономике США.

Гетманцев рассказал о том, как будут начисляться налоги на криптовалюту

Законопроект о регулировании виртуальных активов будет рассматриваться Комитетом Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 25 апреля.

Как купить квартиру без денег: 5 рабочих вариантов

Война обострила жилищный вопрос: на традиционный дефицит жилья наложился потенциальный спрос от владельцев разрушенного жилья и переселенцев. Однако позволить себе даже бюджетный вариант могут далеко не все. Но оказывается, что сейчас появилась возможность купить квартиру без денег или с минимальными вложениями. Другое дело, что у такого варианта, кроме бесспорных плюсов, есть свои серьезные минусы.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
matroskin
matroskin
22 апреля 2025, 20:59
#
$ впав це про що ? Про купюру що сьогодні впала зі столу чи про що ?
Відносно гривні сьогодні він виріс, відносно Евро також.
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0
Dimamizdm1
Dimamizdm1
22 апреля 2025, 21:28
#
Кликбейтно-заказная статья, не обращай внимания
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