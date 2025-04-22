Главное за вторник: золото продолжает расти, доллар падает
Цена золота обновила исторический максимум и впервые превысила $3450 за унцию. Котировки июньских фьючерсов на золото на Чикагской товарной бирже (CME) выросли на 2,3%, достигнув $3504,2 за унцию. Золото подорожало до рекордного уровня на фоне нового витка ослабления доллара, критики ФРС президентом США Дональдом Трампом и сохраняющихся опасений по поводу последствий торговой войны.
Международный рынок: Доллар упал почти до 3-летнего минимума
Доллар во вторник упал до самого низкого уровня за три года, поскольку непрерывные нападения президента Дональда Трампа на главу Федеральной резервной системы еще больше подорвали доверие инвесторов к экономике США.
Гетманцев рассказал о том, как будут начисляться налоги на криптовалюту
Законопроект о регулировании виртуальных активов будет рассматриваться Комитетом Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 25 апреля.
Как купить квартиру без денег: 5 рабочих вариантов
Война обострила жилищный вопрос: на традиционный дефицит жилья наложился потенциальный спрос от владельцев разрушенного жилья и переселенцев. Однако позволить себе даже бюджетный вариант могут далеко не все. Но оказывается, что сейчас появилась возможность купить квартиру без денег или с минимальными вложениями. Другое дело, что у такого варианта, кроме бесспорных плюсов, есть свои серьезные минусы.
Комментарии - 2
Відносно гривні сьогодні він виріс, відносно Евро також.