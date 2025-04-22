Главное за вторник: золото продолжает расти, доллар падает

Цена золота обновила исторический максимум и впервые превысила $3450 за унцию. Котировки июньских фьючерсов на золото на Чикагской товарной бирже (CME) выросли на 2,3%, достигнув $3504,2 за унцию. Золото подорожало до рекордного уровня на фоне нового витка ослабления доллара, критики ФРС президентом США Дональдом Трампом и сохраняющихся опасений по поводу последствий торговой войны.

Международный рынок: Доллар упал почти до 3-летнего минимума

Доллар во вторник упал до самого низкого уровня за три года, поскольку непрерывные нападения президента Дональда Трампа на главу Федеральной резервной системы еще больше подорвали доверие инвесторов к экономике США.

Гетманцев рассказал о том, как будут начисляться налоги на криптовалюту

Законопроект о регулировании виртуальных активов будет рассматриваться Комитетом Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 25 апреля.

Как купить квартиру без денег: 5 рабочих вариантов