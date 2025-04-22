Цены на золото впервые в истории превысили $3500 за унцию

Цена золота обновила исторический максимум и впервые превысила $3450 за унцию. Котировки июньских фьючерсов на золото на Чикагской товарной бирже (CME) выросли на 2,3%, достигнув $3504,2 за унцию. Об этом пишет Bloomberg.

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Цены на золото идут вверх

Золото подорожало до рекордного уровня на фоне нового витка ослабления доллара, критики ФРС президентом США Дональдом Трампом и сохраняющихся опасений по поводу последствий торговой войны. Это привело к росту спроса на активы-убежища, пишет Bloomberg.

Доллар упал по отношению к основным валютам, поскольку доверие инвесторов к экономике США пошатнулось из-за комментариев президента Дональда Трампа о председателе ФРС Джероме Пауэлле, пишет агентство.

Американский президент усилил давление на председателя ФРС и потребовал, чтобы регулятор снизил процентные ставки. Слабый доллар делает драгоценные металлы более привлекательными для участников, торгующих в других валютах.

В этом году цены на драгоценный металл достигли рекордных значений, поскольку торговый конфликт дестабилизировал финансовые рынки, снизив спрос на рискованные активы и ускорив бегство в тихие гавани.

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Активы в обеспеченных золотом биржевых фондах увеличивались последние 12 недель, что стало самым продолжительным периодом роста с 2022 года, пишет Bloomberg. Крупнейшие центральные банки также пополняют свои резервы золотом, что поддерживает устойчивый спрос во всем мире.

В этом году цена на золото выросла более чем на 30%, что сделало его одним из самых доходных товаров.

Инвесторы избавляются от активов США из-за опасений по поводу пошлин и разногласий между Трампом и Пауэллом, что позволяет золоту оставаться в выгодном положении, рассказал главный аналитик KCM Trade Тим Уотерс.

«Учитывая стремительный рост, наблюдаемый в этом месяце, сохраняется вероятность отката на рынке. Но есть основания полагать, что в случае отката покупки возобновятся, учитывая, что высокая экономическая неопределенность остается преобладающей темой на рынке», — сказал он.

Прогнозы экспертов

Ранее эксперты Citi прогнозировали, что цены на золото могут подняться до $3500 за унцию в течение следующих трех месяцев.

«По нашим оценкам, опасения по поводу роста экономики США и мировой экономики, связанные с торговыми пошлинами, скорее всего, будут и дальше сочетаться с высоким спросом со стороны центральных банков и других институциональных инвесторов», — сообщили аналитики

Согласно расчетам аналитиков Citi, на этом фоне инвестиционный спрос на золото во втором квартале вырастет до 110% от добычи. Ранее банк прогнозировал спрос на уровне 95%. По данным Citi, это будет самым высоким спросом со времен мирового финансового кризиса и вторым по величине за более чем 25 лет.

В Goldman Sachs прогнозируют, что золото продолжит рост до новых рекордных значений. В банке ожидают, что к концу этого года цена на драгоценный металл вырастет до $3700 за унцию, а в середине следующего года цена золото может достичь $4000 за унцию.

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