Международный рынок: Доллар упал почти до 3-летнего минимума

Доллар во вторник упал до самого низкого уровня за три года, поскольку непрерывные нападения президента Дональда Трампа на главу Федеральной резервной системы еще больше подорвали доверие инвесторов к экономике США. Об этом пишет Reuters.

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Падение доллара продолжается

Курс американской валюты упал до десятилетнего минимума, достигнутого накануне по отношению к швейцарскому франку, и колебался около 3−½-летнего минимума по отношению к евро.

В понедельник Трамп усилил свою критику в адрес главы ФРС Джерома Пауэлла в публикации Truth Social, назвав его «главным неудачником» и требуя снизить процентные ставки «СЕЙЧАС» и не рисковать замедлением экономики.

Увольнение Пауэлла

В пятницу советник Белого дома по экономическим вопросам Кевин Хассет заявил, что президент и его команда продолжают изучать, могут ли они уволить Пауэлла.

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Давление Трампа произошло после того, как на прошлой неделе Пауэлл заявил, что центральный банк может позволить себе быть терпеливым в решении того, как устанавливать политику, и что ставки не следует снижать, пока не станет ясно, что тарифные планы США не будут способствовать более высокой инфляции.

«Между Трампом и Пауэлом сложилась ужасная тупиковая ситуация, которая вызывает «беспокойство, что будут предприняты какие-то действия для замены Пауэлла, что создаст настоящую панику для доллара», — сказал Эрик Куби, главный инвестиционный директор North Star Investment Management.

Китай в понедельник обвинил Вашингтон в злоупотреблении тарифами и предостерег страны от заключения соглашений с Соединенными Штатами. Доллар был стабильным на уровне 0,8095 швейцарского франка, что недалеко от самой низкой отметки 0,8042 за десятилетие, достигнутой на предыдущей сессии.

Американская валюта стоила 140,99 иены, колеблясь около семимесячного минимума в понедельник на уровне 140,48. Евро незначительно изменился на уровне 1,1502 доллара после скачка до 1,1573 доллара в понедельник впервые с ноября 2021 года. Стерлинг был стабильным на уровне 1,3376 доллара после резкого роста до 1,3421 доллара. «

Чем дольше продолжаются спекуляции по независимости монетарной политики США, тем дольше доллар США рискует падать", — сказал Джозеф Капурсо, глава отдела международной и устойчивой экономики Commonwealth Bank of Australia. «Возможно, понадобится еще одна распродажа на рынке государственных облигаций США или рынка акций, чтобы побудить президента Трампа воздержаться от таких комментариев».

Индекс доллара США по отношению к шести основным валютам составил 98,454 после падения до 97,923 на предыдущей сессии, уровня, которого не было с марта 2022 года.

Даже чувствительный к риску австралийский доллар поднялся до четырехмесячного пика в $0,6436 в понедельник и оставался близким к этому уровню на последней сессии.

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