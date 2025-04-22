Законопроект о регулировании виртуальных активов будет рассматриваться Комитетом Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 25 апреля. Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев.
Гетманцев рассказал о том, как будут начисляться налоги на криптовалюту
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Что предполагает законопроект
Документ, насчитывающий более 200 страниц, регулирует ключевые аспекты рынка криптовалют в Украине. Он определяет правовой статус регуляторов, правила обращения виртуальных активов и принципы их налогообложения.
Как будут начисляться налоги
По словам Гетманцева, налог будет взиматься только с прибыли, полученной от разницы между ценой покупки и продажи криптоактивов в течение года. Такая модель упрощает налогообложение для пользователей.
Льготный период для декларирования
В первый год после принятия закона украинцы смогут задекларировать доходы от криптовалют по сниженной ставке 5% без необходимости подтверждать расходы на их приобретение.
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Комментарии - 8
найс схемка для коррупционеров. скоро окажется что все военкомы и врачи мсек у нас очень успешные криптоинвесторы