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22 апреля 2025, 15:55 Читати українською

Гетманцев рассказал о том, как будут начисляться налоги на криптовалюту

Законопроект о регулировании виртуальных активов будет рассматриваться Комитетом Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 25 апреля. Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев.

Законопроект о регулировании виртуальных активов будет рассматриваться Комитетом Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 25 апреля.

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Что предполагает законопроект

Документ, насчитывающий более 200 страниц, регулирует ключевые аспекты рынка криптовалют в Украине. Он определяет правовой статус регуляторов, правила обращения виртуальных активов и принципы их налогообложения.

Как будут начисляться налоги

По словам Гетманцева, налог будет взиматься только с прибыли, полученной от разницы между ценой покупки и продажи криптоактивов в течение года. Такая модель упрощает налогообложение для пользователей.

Льготный период для декларирования

В первый год после принятия закона украинцы смогут задекларировать доходы от криптовалют по сниженной ставке 5% без необходимости подтверждать расходы на их приобретение.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 8

+
+100
guitar
guitar
22 апреля 2025, 16:04
#
т. е. получается любые грязные бабки заводим в крипту- платим с них 5% и у нас на выходе чистые законные деньги?
найс схемка для коррупционеров. скоро окажется что все военкомы и врачи мсек у нас очень успешные криптоинвесторы
+
0
yurkomik
yurkomik
22 апреля 2025, 18:05
#
Не так, платите податок і декларуєте гроші. Потім вас перевірять. А якщо доведуть що гроші крадені то посадять. В нас потатки платять навіть зі злочинних доходів по законодавству. Умовно, якщо ти незаконний перевізник заробив на цьому, то ти винен податки і нестимеш відповідальність додаткову.
+
0
bosyak
bosyak
22 апреля 2025, 16:47
#
Готуємось до податку на обмін звичайних валют, якщо для криптовалют це норм?
+
0
JWT
JWT
22 апреля 2025, 17:02
#
Підприємства, що працюють з іноземними надходженнями, вже давно звикли до податку на дохід від курсової різниці. Тому не здивуюсь, якщо обілетять і населення.
+
+15
3212242
3212242
22 апреля 2025, 18:38
#
Це точно? Наскільки я памʼятаю, ФОП з із зовнішньоекономічною діяльністю платить по курсу на день надходження.
+
0
vovan9870
vovan9870
22 апреля 2025, 17:08
#
То податкова невдовзі буде мати повний доступ не тільки до звичайних рахунків громадян, але і до криптовалютних?
+
+29
Roofil
Roofil
22 апреля 2025, 17:22
#
За що голосували те і маєте…
+
0
TAN72
TAN72
22 апреля 2025, 18:51
#
Давили, давят и будут давить.
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