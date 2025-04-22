Гетманцев рассказал о том, как будут начисляться налоги на криптовалюту

Законопроект о регулировании виртуальных активов будет рассматриваться Комитетом Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 25 апреля. Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев .

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Что предполагает законопроект

Документ, насчитывающий более 200 страниц, регулирует ключевые аспекты рынка криптовалют в Украине. Он определяет правовой статус регуляторов, правила обращения виртуальных активов и принципы их налогообложения.

Как будут начисляться налоги

По словам Гетманцева, налог будет взиматься только с прибыли, полученной от разницы между ценой покупки и продажи криптоактивов в течение года. Такая модель упрощает налогообложение для пользователей.

Льготный период для декларирования

В первый год после принятия закона украинцы смогут задекларировать доходы от криптовалют по сниженной ставке 5% без необходимости подтверждать расходы на их приобретение.

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