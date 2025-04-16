Гетманцев опроверг информацию о раскрытии банковской тайны в этом году

В финансовом комитете Верховной Рады Украины нет ни одного законопроекта о раскрытии банковской тайны Государственной налоговой службы. Об этом заявил глава комитета Даниил Гетманцев .

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«Нет, в комитете нет ни одного законопроекта об открытии банковской налоговой тайны. И нет, до конца этого созыва никаких шансов принять это решение нет. Не верьте фейкам», — написал он в Telegram.

Народный депутат Алексей Гончаренко также заявил, что доступ к банковским счетам граждан в этом году не будет.

«Для того чтобы принять подобное решение нужно проголосовать это в Верховной Раде. Рада подобное решение не поддержит», — отметил он.

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Налоговая планирует получить доступ к банковской тайне

В то же время в Государственной налоговой службе в ответ на запрос hromadske рассказали, что в рамках реформы планируется получить доступ «к банковской тайне, тайне предоставлятеля платежных услуг об объеме и обращении средств/электронных денег на счетах».

Объясняют в ГНС эту необходимость тем, что в Украине налоговые органы не имеют доступа к информации о наличии средств на счетах налогоплательщиков, имеющих налоговый долг, а такой доступ необходим для взыскания долга.

Прессслужба Министерства финансов в ответ на запрос журналистов пояснила, что доступ ГНС к банковским счетам поможет ввести новые сервисы для налогоплательщиков — в частности упрощение процедуры декларирования и уплаты налога на доходы физических лиц.

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Также это позволит «усилить аналитическую составляющую в работе. ГНС сможет сравнивать информацию о поступлении денежных средств с информацией о фактически задекларированных налогоплательщиками доходах».

В Министерстве финансов объясняют, что для предоставления ГНС доступа к банковским счетам потребуется голосование за законодательные изменения в Верховной Раде, а до этого ГНС должно поработать над улучшением защиты собственных систем информации, навести порядок в налоговых проверках, чтобы повысить доверие налогоплательщиков к этому ведомству.

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