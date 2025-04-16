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16 апреля 2025, 16:33 Читати українською

Раскрытие банковской тайны не принесет никакой пользы — Южанина

Член комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Нина Южанина считает, что раскрытие банковской тайны не принесет никакой реальной пользы ни для государства, ни для госбюджета. Такое мнение она высказала в интервью Українським Новинам.

Член комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Нина Южанина считает, что раскрытие банковской тайны не принесет никакой реальной пользы ни для государства, ни для госбюджета.
Фото: depositphotos

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«Для Украины, как государства, раскрытие банковской тайны никакой реальной пользы не принесет. Для государственного бюджета тоже», — сказала она.

По ее мнению, раскрытие банковской тайны может только открыть дополнительные возможности злоупотреблений со стороны контролирующих органов.

Читайте: «Банковская тайна защищает воров»: в Минфине хотят открыть финансовые данные украинцев налоговикам

Сама Южанина выступает категорически против полного раскрытия банковской тайны украинцев.

Кроме того, она обратила внимание на новый законопроект, подготовленный Министерством финансов, предусматривающий обязательное открытие отдельного счета для регистрации на онлайн-платформах предоставления услуг, например такси, к которому контролирующий орган будет иметь доступ для отслеживания всех доходов.

Читайте также: Пышный: Налоговая не получит неконтролируемого доступа к банковской тайне

Напомним

Глава НБУ Андрей Пышный заявлял, что сохранение банковской тайны остается одной из принципиальных задач Национального банка, которое приобретает особую актуальность в свете интеграции Украины в ЕС, где банковская тайна также является очень важной сущностью и институтом.

Источник: Минфин
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Комментарии - 7

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0
bonv
bonv
16 апреля 2025, 16:42
#
І декларують лише те що хочуть показати…
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
16 апреля 2025, 17:05
#
Критиковать ради критики, ничего не предлагая
взамен — не самая конструктивная позиция…
+
0
zephyr
zephyr
16 апреля 2025, 17:16
#
Странные. Достаточно ввести закон, при котором всё что мимо декларации- можно конфисковать, и не нужно будет и банковскую тайну раскрывать.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
16 апреля 2025, 17:27
#
Осталась самая мелочь — такой закон должен кто-то написать и подать в ВРУ,
затем депутаты должны его проголосовать, а президент соответственно подписать…

Но депутаты не будут голосовать за такой закон…
+
0
zephyr
zephyr
16 апреля 2025, 18:39
#
А как же: пчёлы против мёда?
+
0
TAN72
TAN72
16 апреля 2025, 17:53
#
Кроме оттока депо и покупка валюты,весь результат в будущем.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
16 апреля 2025, 18:20
#
До будущего и его результатов
ещё надо как-то дожить…
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