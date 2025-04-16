Раскрытие банковской тайны не принесет никакой пользы — Южанина

Член комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Нина Южанина считает, что раскрытие банковской тайны не принесет никакой реальной пользы ни для государства, ни для госбюджета. Такое мнение она высказала в интервью Українським Новинам.

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«Для Украины, как государства, раскрытие банковской тайны никакой реальной пользы не принесет. Для государственного бюджета тоже», — сказала она.

По ее мнению, раскрытие банковской тайны может только открыть дополнительные возможности злоупотреблений со стороны контролирующих органов.

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Сама Южанина выступает категорически против полного раскрытия банковской тайны украинцев.

Кроме того, она обратила внимание на новый законопроект, подготовленный Министерством финансов, предусматривающий обязательное открытие отдельного счета для регистрации на онлайн-платформах предоставления услуг, например такси, к которому контролирующий орган будет иметь доступ для отслеживания всех доходов.

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Напомним

Глава НБУ Андрей Пышный заявлял, что сохранение банковской тайны остается одной из принципиальных задач Национального банка, которое приобретает особую актуальность в свете интеграции Украины в ЕС, где банковская тайна также является очень важной сущностью и институтом.