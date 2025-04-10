Apple перевезла 1,5 миллиона iPhone из Индии, чтобы обойти пошлины Трампа — Reuters

Компания Apple зафрахтовала грузовые рейсы для переправки 600 тонн iPhone из Индии в Соединенные Штаты Америки в попытке обойти пошлины президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

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Детали этой инициативы дают представление о внутренней стратегии американской компании-производителя смартфонов об обходе тарифов, введенных администрацией Трампа, и накоплении запасов популярных iPhone в США — одном из крупнейших рынков.

Аналитики предостерегают, что цены на iPhone в США могут резко возрасти, учитывая значительную зависимость Apple от импорта из Китая — основного производственного центра компании, на который распространяется высокая тарифная ставка Трампа в 125%.

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Этот показатель значительно превышает тариф в 26% на импорт из Индии, который приостановлен после того, как Трамп объявил о 90-дневной паузе, не касающейся Китая.

«Apple хотела обойти пошлины», — сказал один из источников, знакомых с планами компании.

Apple потратила около восьми месяцев на планирование и организацию ускоренного прохождения таможни для своих товаров в аэропорту Ченнаи (штат Тамилнад на юге Индии), и правительство премьер-министра Нарендры Моди просил чиновников поддержать Apple.

Так называемая схема «зеленого коридора» в аэропорту индийского производственного центра скопирована с модели, которую Apple использует в некоторых аэропортах Китая.

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Отмечается, что с марта из Индии вылетело около шести грузовых самолетов грузоподъемностью 100 тонн каждый, один из них — на этой неделе, как раз перед вступлением в силу новых пошлин.

Вес в упаковке iPhone 14 и его зарядного кабеля составляет около 350 г. Это означает, что общий груз весом 600 тонн включал около 1,5 млн. iPhone с учетом веса упаковки.

Apple продает более 220 млн iPhone в год во всем мире, по оценкам Counterpoint Research, пятая часть общего объема импорта iPhone в Соединенные Штаты сейчас поступает из Индии, а остальные — из Китая.

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