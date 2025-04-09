Главное за среду: тарифная война и инфляция в Украине
Инфляция в Украине в марте 2025 года выросла до 1,5%, в годовом исчислении цены ускорились до 14,6%. Базовая инфляция в марте по сравнению с февралем 2025 года составила 1,4%, с начала года — 3,4%. В годовом исчислении базовая инфляция выросла по итогам прошлого месяца до 12,4%.
США ввели 104% пошлины на товары из Китая
Соединенные Штаты ввели пошлины в размере 104% на китайские товары, поскольку Китай не отменил свои зеркальные тарифы в ответ на требование США.
Тарифная война: Китай не отступает и поднимает пошлину для США до 84%
Китай объявил о введении 84%-ной пошлины на продукцию из США в ответ на действия Дональда Трампа.
ЕС ударил по США пошлинами на 21 млрд евро из-за действий Трампа
Европейский Союз решил наложить торговые ограничения на американские товары стоимостью около 21 миллиарда евро в ответ на 25%-ные пошлины США на европейскую сталь и алюминий, введенные Дональдом Трампом.
Украина получила от ЕС 1 миллиард евро из доходов от смороженных российских активов
В среду, 9 апреля, Украина получила третий транш от ЕС в объеме 1 млрд евро в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), обеспеченный доходами от замороженных российских активов.
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