Главное за среду: тарифная война и инфляция в Украине

Инфляция в Украине в марте 2025 года выросла до 1,5%, в годовом исчислении цены ускорились до 14,6%. Базовая инфляция в марте по сравнению с февралем 2025 года составила 1,4%, с начала года — 3,4%. В годовом исчислении базовая инфляция выросла по итогам прошлого месяца до 12,4%.

США ввели 104% пошлины на товары из Китая

Соединенные Штаты ввели пошлины в размере 104% на китайские товары, поскольку Китай не отменил свои зеркальные тарифы в ответ на требование США.

Тарифная война: Китай не отступает и поднимает пошлину для США до 84%

Китай объявил о введении 84%-ной пошлины на продукцию из США в ответ на действия Дональда Трампа.

ЕС ударил по США пошлинами на 21 млрд евро из-за действий Трампа