Тарифная война: Китай не отступает и поднимает пошлину для США до 84%

Китай объявил о введении 84%-ной пошлины на продукцию из США в ответ на действия Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg.

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Новые тарифы вступят в силу с четверга, 10 апреля. В то же время Министерство торговли Китая усилило давление, добавив 12 американских компаний в список экспортного контроля и внеся 6 других в список «ненадежных организаций».

Этот шаг Пекина стал очередным обострением торговой войны, демонстрируя готовность Китая отвечать на американские пошлины с не меньшей силой.

Тарифное наступление Трампа

2 апреля Трамп объявил о введении самых масштабных за столетие пошлин на почти весь импорт в США. Базовая ставка составит 10%, а для отдельных стран будут действовать зеркальные тарифы, рассчитанные в зависимости от торгового дефицита с этими государствами.

9 апреля вступили в силу новые указы о «возмездных» пошлинах на товары из 57 стран. Они добавляют в базовые 10% еще один слой ограничений: для Китая общая ставка достигла 104%, для других стран — от 17% до 50%.