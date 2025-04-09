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9 апреля 2025, 8:45 Читати українською

США ввели 104% пошлины на товары из Китая

Соединенные Штаты ввели пошлины в размере 104% на китайские товары, поскольку Китай не отменил свои зеркальные тарифы в ответ на требование США. Об этом сообщил корреспондент Fox News Эдвард Лоуренс со ссылкой на слова пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.

Соединенные Штаты ввели пошлины в размере 104% на китайские товары, поскольку Китай не отменил свои зеркальные тарифы в ответ на требование США.
Фото: AI

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Сбор пошлины в 104% начинается со среды, 9 апреля.

Ранее президент США Дональд Трамп возмутился тем, что Китай ввел зеркальные пошлины в ответ на действия Белого дома и пригрозил ввести дополнительные пошлины против Китая, если Пекин не сделает шаг назад.

Трамп заявил, что начиная с 9 апреля США введут дополнительные пошлины против Китая в размере 50%, что увеличит уровень таможенных пошлин до 104%.

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Напомним

Трамп объявил о введении пошлин на все ввозимые из-за границы товары. Об этом республиканец объявил в среду, 2 апреля, на пресс-конференции в саду Белого дома. Базовый тариф составит 10%, однако для многих государств он оказался выше.

Таможенные пошлины на товары из Китая составят 34%, из стран ЕС — 20%, из Швейцарии — 31%, из Великобритании — 10%, из Украины — 10%, из Израиля — 17%, из Казахстана — 27%. Один из самых высоких сборов наложен на Вьетнам (46%), Камбоджу (49%), Лаос (48%). россия в перечне не упомянута.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
Три літри
Три літри
9 апреля 2025, 8:53
#
Вітаю айфонозалежних — ваш ойфон став в два рази дорожче ніж ви його купували.
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