ЕС ударил по США пошлинами на 21 млрд евро из-за действий Трампа

Европейский Союз решил наложить торговые ограничения на американские товары стоимостью около 21 миллиарда евро в ответ на 25%-ные пошлины США на европейскую сталь и алюминий, введенные Дональдом Трампом. Об этом сообщает Bloomberg.

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Что известно

Страны ЕС единогласно поддержали предложение Еврокомиссии. Первый этап пошлин стартует 15 апреля после завершения формальностей и публикации решения. Под прицелом оказались товары из штатов, ключевых для американских политиков, в частности, Луизианы — родины спикера Палаты представителей Майка Джонсона. В списке — сельхозпродукция, алмазы, мотоциклы и соя.

График и ставки

Таможенные пошлины распределены на три фазы: начало 15 апреля, вторая волна в середине мая, последняя — с 1 декабря. Большинство товаров обложат 25%-ным тарифом, некоторые — 10%-ным.

Дверь для диалога

В Еврокомиссии отметили: «Данные контрмеры могут быть прекращены в любое время, если США согласятся на справедливый и сбалансированный результат переговоров». Таким образом, ЕС оставляет простор для компромисса, но готов действовать решительно.