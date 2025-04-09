Акции на фондовых рынках по всему миру падают на фоне тарифов Трампа

Фондовые рынки упали во всем мире после вступления в силу новых пошлин президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Telegraph.

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Индекс FTSE 100 упал более чем на 2,3% в Лондоне, в то время как токийский эталонный индекс Nikkei закрылся падением на 3,9%, поскольку мир пострадал от высочайшего уровня тарифов США с начала 20 века.

Гонконгский индекс Hang Seng упал на 4,3% после того, как Трамп выполнил свою угрозу ввести 104% пошлины на китайские товары. Позже он возобновил большую часть своего ущерба, пережив в начале этой недели худший день с 1997 года.

Европейские акции снизились через день после роста на фоне надежд, что Трамп заключит соглашение с Китаем.

Европейский индекс Stoxx 600 упал на 2,6%, в то время как германский индекс Dax снизился на 2,1% на фоне предупреждения министра финансов о повышенной вероятности рецессии.

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Индекс S&P 500, в который входят крупнейшие компании США, во вторник потерял более 2%, перекрыв предыдущий рост более чем на 4%, после того, как надежды на торговое соглашение между США и Китаем исчезли.

Акции фармацевтических компаний подверглись резкому падению в начале торгов в Европе после заявления Трампа во вторник о том, что США вскоре объявят о «значительной» пошлине на импорт лекарств.

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Падение доллара

Инвесторы также «отвернулись» от доллара и казначейских облигаций США, что становится тревожным сигналом для администрации Трампа на фоне беспокойства по поводу американской экономики.

Британский фунт вырос на 0,5% против американской валюты до $1,283, а евро — на 0,8% до $1,104. Доллар упал на 0,6% по отношению к иене.

Гособлигации США

Доходность 10-летних гособлигаций США — ориентир стоимости заимствований для федерального правительства — выросла на этой неделе на 41 базисный пункт на фоне беспокойства по поводу дальнейшего статуса этих бумаг как «тихой гавани» для инвесторов.

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Напомним

Трамп объявил о введении пошлин на все ввозимые из-за границы товары. Об этом республиканец объявил в среду, 2 апреля, на пресс-конференции в саду Белого дома. Базовый тариф составит 10%, однако для многих государств он оказался выше.

Таможенные пошлины на товары из Китая составят 34%, из стран ЕС — 20%, из Швейцарии — 31%, из Великобритании — 10%, из Украины — 10%, из Израиля — 17%, из Казахстана — 27%. Один из самых высоких сборов наложен на Вьетнам (46%), Камбоджу (49%), Лаос (48%). россия в перечне не упомянута.

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