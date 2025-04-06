Самые богатые люди мира за два дня потеряли $536 миллиардов из-за тарифной войны Трампа

500 самых богатых людей мира понесли наибольшие двухдневные потери в истории по индексу Bloomberg Billionaires, поскольку введение президентом США Дональдом Трампом новых тарифов повлекло за собой обвал рынков по всему миру. Об этом сообщает Bloomberg.

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Миллиардеры совокупно потеряли $536 млрд — с момента открытия фондового рынка в четверг и до его закрытия в пятницу. Индекс S&P 500 упал на 10,5% за два дня, а Nasdaq Composite — на 11,4%.

Пятничное падение на $329 млрд стало самым большим со времен разгара пандемии Covid-19 в 2020 году, превысив спад в четверг на $208 млрд. Почти 90% миллиардеров, отслеживаемых индексом, в пятницу понесли потери — в среднем их капитал уменьшился на 3,5%.

Крупнейшие двухдневные падения в истории индекса Bloomberg Billionaires

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Кто потерял больше всего

Больше всего за два дня потерял генеральный директор Tesla Илон Маск. Акции автопроизводителя упали более чем на 10% в пятницу, что уменьшило состояние Маска на $31 млрд с момента открытия торгов в четверг. Его общие потери за год составили $130 млрд.

Основатель Meta Марк Цукерберг понес убытки на $27 млрд, поскольку акции компании упали почти на 14% за два дня.

Утрата $2 млрд за два дня исключила генерального директора Carvana Co. Эрнеста Гарсию III из списка 500 самых богатых людей мира — акции его компании по продаже подержанных автомобилей потеряли 28% стоимости за этот период.

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Основатель Nike Фил Найт стал одним из немногих выигравших в пятницу. Акции компании выросли на 2,8% после того, как Трамп заявил, что имел «очень продуктивный разговор» с лидером Вьетнама То Ламом по поводу возможной отмены 46% пошлины, введенной накануне для этой страны Юго-Восточной Азии, где расположена значительная часть производства Nike.

Благодаря росту акций состояние Найта в этот день увеличилось на $84 млн, что частично компенсировало потерю в $3 миллиарда в четверг.

Мексиканский миллиардер Карлос Слим оказался в противоположной ситуации. В четверг он едва оставался в плюсе, поскольку Мексику исключили из списка стран, против которых США планировали ввести пошлины, что немного подняло главный индекс страны.

Однако уже в пятницу Слим не только потерял все, что заработал накануне, но и больше — его состояние уменьшилось на $5,5 млрд из-за падения мексиканской биржи Bolsa на 4,9%.

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Напомним

Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на все ввозимые из-за рубежа товары. Об этом республиканец объявил в среду, 2 апреля, на пресс-конференции в саду Белого дома. Базовый тариф составит 10%, однако для многих государств он оказался выше.

Таможенные пошлины на товары из Китая составят 34%, из стран ЕС — 20%, из Швейцарии — 31%, из Великобритании — 10%, из Украины — 10%, из Израиля — 17%, из Казахстана — 27%. Один из самых высоких сборов наложен на Вьетнам (46%), Камбоджу (49%), Лаос (48%). россия в перечне не упомянута.