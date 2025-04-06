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6 апреля 2025, 10:33 Читати українською

Самые богатые люди мира за два дня потеряли $536 миллиардов из-за тарифной войны Трампа

500 самых богатых людей мира понесли наибольшие двухдневные потери в истории по индексу Bloomberg Billionaires, поскольку введение президентом США Дональдом Трампом новых тарифов повлекло за собой обвал рынков по всему миру. Об этом сообщает Bloomberg.

500 самых богатых людей мира понесли наибольшие двухдневные потери в истории по индексу Bloomberg Billionaires, поскольку введение президентом США Дональдом Трампом новых тарифов повлекло за собой обвал рынков по всему миру.
Фото: AI

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Миллиардеры совокупно потеряли $536 млрд — с момента открытия фондового рынка в четверг и до его закрытия в пятницу. Индекс S&P 500 упал на 10,5% за два дня, а Nasdaq Composite — на 11,4%.

Пятничное падение на $329 млрд стало самым большим со времен разгара пандемии Covid-19 в 2020 году, превысив спад в четверг на $208 млрд. Почти 90% миллиардеров, отслеживаемых индексом, в пятницу понесли потери — в среднем их капитал уменьшился на 3,5%.

Крупнейшие двухдневные падения в истории индекса Bloomberg Billionaires

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Кто потерял больше всего

Больше всего за два дня потерял генеральный директор Tesla Илон Маск. Акции автопроизводителя упали более чем на 10% в пятницу, что уменьшило состояние Маска на $31 млрд с момента открытия торгов в четверг. Его общие потери за год составили $130 млрд.

Основатель Meta Марк Цукерберг понес убытки на $27 млрд, поскольку акции компании упали почти на 14% за два дня.

Утрата $2 млрд за два дня исключила генерального директора Carvana Co. Эрнеста Гарсию III из списка 500 самых богатых людей мира — акции его компании по продаже подержанных автомобилей потеряли 28% стоимости за этот период.

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Основатель Nike Фил Найт стал одним из немногих выигравших в пятницу. Акции компании выросли на 2,8% после того, как Трамп заявил, что имел «очень продуктивный разговор» с лидером Вьетнама То Ламом по поводу возможной отмены 46% пошлины, введенной накануне для этой страны Юго-Восточной Азии, где расположена значительная часть производства Nike.

Благодаря росту акций состояние Найта в этот день увеличилось на $84 млн, что частично компенсировало потерю в $3 миллиарда в четверг.

Мексиканский миллиардер Карлос Слим оказался в противоположной ситуации. В четверг он едва оставался в плюсе, поскольку Мексику исключили из списка стран, против которых США планировали ввести пошлины, что немного подняло главный индекс страны.

Однако уже в пятницу Слим не только потерял все, что заработал накануне, но и больше — его состояние уменьшилось на $5,5 млрд из-за падения мексиканской биржи Bolsa на 4,9%.

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Напомним

Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на все ввозимые из-за рубежа товары. Об этом республиканец объявил в среду, 2 апреля, на пресс-конференции в саду Белого дома. Базовый тариф составит 10%, однако для многих государств он оказался выше.

Таможенные пошлины на товары из Китая составят 34%, из стран ЕС — 20%, из Швейцарии — 31%, из Великобритании — 10%, из Украины — 10%, из Израиля — 17%, из Казахстана — 27%. Один из самых высоких сборов наложен на Вьетнам (46%), Камбоджу (49%), Лаос (48%). россия в перечне не упомянута.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

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Павел Еникеев
Павел Еникеев
6 апреля 2025, 10:59
#
Рекет. Ничего нового. Просто более открыто. Раньше было с помощью санкций, в этот раз пошлины.
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VSKravchenko
VSKravchenko
6 апреля 2025, 12:51
#
Правильніше написати, що їхні акції втратили вартість на роздутій біржі, тому що вони купляли акції компанії, акції - це акції, по факту нічого вони не втратили у кількості акцій Якщо по цій логіці йти, то можете після кожною покупки казати що я втратив гроші, тому що товар після покупки втрачає від 30 до 50% вартості, але ж товар то у вас є, фактично ви нічого не втратили
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zephyr
zephyr
6 апреля 2025, 13:16
#
Так уж вышло, что миллиардеры- не выводят свой бабос с акций, чтобы не платить налоги, поэтому их wealth is counted that way. Так что- они как раз потеряли именно стоимость своих богатств. При этом, большинство компаний уже отменили выплату дивидендов по ним, что лишает не только миллардеров оборотных средств, которые облагаются налогом с меньшим %, но и 401k ребяток. Фактически, трэмп отключил холодильник от сети, и продукты в нём- тухнут, теряя свою стоимость.
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VSKravchenko
VSKravchenko
6 апреля 2025, 13:21
#
По сути, они придумали схему уклонения от налогов, я считаю что деньги должны создавать добавленную стоимость, а не пузырь на рынке… Покупаешь себе долю в компании, чтобы получать дивиденды из прибыли компании, а по факту никакой технологичности и развития уже давно нет, кроме как спекуляций этими бумагами… Трамп сделал им все сигнал, либо деньги работают в экономике, либо вы будете терять и дальше, думаю кто первый это поймет, тот и выиграет
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zephyr
zephyr
6 апреля 2025, 13:12
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Саечка, за испуг
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