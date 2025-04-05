Трамп отсрочил продажу TikTok, а Китай приостановил переговоры с США касательно соглашения

Президент США Дональд Трамп продлил срок, в течение которого китайская компания ByteDance должна продать свое американское подразделение TikTok, иначе популярное приложение будет запрещено. Об этом он заявил в своей соцсети Truth Social.

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«Соглашение требует дополнительной работы для обеспечения подписания всех необходимых согласований, поэтому подписываю исполнительный указ, чтобы сохранить TikTok в работе на дополнительные 75 дней», — написал Трамп.

Дополнительно президент США выразил надежду на дальнейшее добросовестное сотрудничество с Китаем, который, по его словам, не очень доволен взаимными тарифами.

Китай приостановил переговоры по соглашению

Правительство Китая приостановило работу над соглашением с США по продаже американского подразделения соцсети TikTok в ответ на объявление Дональдом Трампом о масштабном введении таможенных тарифов на товары из других стран. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Согласно одному из источников, структура сделки, которая в основном была окончательно согласована к среде, предусматривала разделение американских операций TikTok в новую компанию, расположенную в США, которая принадлежала бы и управлялась американскими инвесторами с большинством акций. Компания ByteDance должна была удерживать долю менее 20%.

Соглашение было одобрено существующими инвесторами, новыми инвесторами, ByteDance и правительством США, отметил собеседник.

ByteDance заявила утром в субботу, что остаются разногласия по соглашению.

«Мы все еще ведем переговоры с правительством США, но никакого соглашения не достигнуто, и обе стороны имеют разногласия по многим ключевым вопросам», — говорится в заявлении компании на официальном аккаунте в китайской социальной сети WeChat.

Отметим, что количество пользователей TikTok в США составляет 170 миллионов.

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Напомним

«Минфин» писал, что Дональд Трамп объявил о введении пошлин на все ввозимые из-за рубежа товары. Об этом республиканец объявил в среду, 2 апреля, на пресс-конференции в саду Белого дома. Базовый тариф составит 10%, однако для многих государств он оказался выше. Пошлины на товары из Китая составят 34%.

Китай заявил, что с 10 апреля вводит дополнительно 34% пошлины на американский импорт.

Трамп назвал решение Китая ввести 34%-ные пошлины на американский импорт большой ошибкой.

«Китай совершил ошибку. Они запаниковали — единственное, чего они никак не могут себе позволить», — отметил президент США. По его мнению, Пекин поспешил с таким шагом, потеряв стратегическую выдержку.